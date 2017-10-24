時序入初冬 新北推烏來泡湯暖心小旅行

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 臺北綜合報導）時序已進入廿四節氣的「霜降」，涼爽的氣候，正是泡湯旅遊好季節，烏來「美人湯」水質清澈透明，還有特色泰雅美食，向來是都會人泡湯首選。

民政局長江俊霆表示，受蘇迪勒颱風重創的烏來，在市府及各單位通力合作搶修下，老街與溫泉區均已恢復原貌，烏來台車也在今年八月底復駛，市府並在老街辦理「馬告特色宴」及烏來小旅行等活動重振當地觀光，不但讓民眾趨之若鶩，也將人潮及商機重新帶回烏來。

烏來離臺北市區非常近，老街上還有非常多原住民美食，週休二日兩天一夜的旅行，或是週五下班後直接衝來泡湯逛老街，都是很舒壓的安排。

很多人都不知道烏來這個地名，其實就是源自泰雅原住民語「冒煙的熱水」之意，烏來溫泉是弱鹼性碳酸氫鈉泉，能夠軟話皮膚角質，只要擦上乳液皮膚就可整天維持水滑彈嫩，因此烏來溫泉又稱美人湯，水質清澈透明，泡完身上也不會有硫磺溫泉特有的異味。

烏來溫泉大致上從忠治里開始，另外老街和溫泉街上也是名湯店家林立，有可呼朋引伴的大眾池和注重個人隱私的湯屋可選擇，每到假日整條溫泉街上都是遊客，而往啦卡路上也有許多遊客喜愛的溫泉會館。

烏來老街美食店家林立，最受歡迎的小米麻糬、黑豬肉香腸、山產野菜、竹筒飯和小米酒等美食，來此不可錯過。如果時間夠多還可搭纜車到雲仙樂園享受大自然之美，或者到泰雅部落體驗西羅岸獵人學校的自然生活。