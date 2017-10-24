郭松年—從〈圓山．附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (下)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪) 「尋找父親的感覺」一直是郭松年先生近年來透過畫展想要找回的感覺。他是已故知名藝術家郭雪湖先生的兒子，從小隨著父親旅居海外，後定居美國。一樣是藝術家的他，說起父親時的面容總是充滿著愛與思念，在受訪前，他告訴記者，「很希望妳有機會認識我父親，他那時代的藝術家都很優雅」。如今，只要一得空回台灣時，郭松年感覺就像是在替父親郭雪湖先生重溫故鄉的一草一木、一山一景。

前情提要：郭松年—從〈圓山．附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (中)

郭松年：希望幫父親出一本傳記

「戎克船」在郭雪湖的心中，是另一種故鄉的記憶。郭松年說，也許是因為那時候的父親還小，所以看到戎克船時都覺的是條從國外漂洋過海來到台灣的大船。船上滿載著各式各樣的貨物與和藹的船員，更是他父親最喜歡探索的地方。郭松年推測，這應該是郭氏祖輩裡有人從事航海事業吧。

郭松年說，他父親一直要出一本傳記，一本基於史料的傳記，但是，因為其父親的經歷太豐富了，一直找不到適當的人選來撰寫。如今這個責任則由他自行帶著編輯群一同搜集資料，下筆編寫傳記，該書預計在明(2018)年初出版。

他說，待傳記出版後，他會就他父親的素描本去整理並開展供大眾觀賞，之後，再出一本有國際水平的「畫冊」。當然，他也希望日後相關畫冊、傳記、線稿等都能製成多媒體版本保存下來，也希望能如「紫色大稻埕」一樣拍成電視劇或是影片，演活那一時代的父親與台北，但那不是他所能掌握的。

記者側記

每次聽到郭松年先生談起他父親郭雪湖時，眼睛就會莫名的泛著淚水。隨著時代的進步、科技的發達，還有多少人會走進美術館看展呢？又有多少人會為了「找回父親」的感覺飛往各地尋覓那曾經走過的痕跡呢？

所謂「百行孝為先」，在郭松年先生身上最能體悟這個觀念。對於父親的言行舉止，郭先生一直都銘記在心。若有機會談起家中的祖母與兄弟姊妹時，那份對家人的愛與親情都會自然而然的流露出來，進而感動身邊的人。

郭松年先生說，其父親對於故里的懷念之一就是戎克船。雖然，那是郭雪湖先生孩提時的記憶，但在記者看來，無論是在美國還是日本，無論郭先生走到那，只要回到台灣，他就像乘著父親喜歡的戎克船，走過黑水溝進港靠岸。