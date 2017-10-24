小時候胖不是胖？ 小心種下罹癌風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國民健康署105年的資料，台灣學童體重過重或肥胖的比率皆為亞洲之冠，台灣癌症基金會調查顯示，胖學童父母有「三迷思」：體重控制只重視「熱量」、低估肥胖對癌症風險（例如乳癌、大腸癌、食道癌、攝護腺癌等），加上蔬果攝取低，都會讓胖孩子可能從小就種下罹患的風險。

研究顯示肥胖兒童有4到6成的機會成為肥胖成人，而兒童肥胖所造成的傷害，隨著年齡增長，影響也越大；此外調查亦發現，即使父母幫孩子做體重控制，卻有超過8成父母會以孩子喜好以及選擇有熱量標示的食物來準備，然而蔬果屬於高營養密度食物，不到1成的父母會提供足量蔬果，也不注意食物營養均衡與搭配。

為了解救孩子的肥胖危機，基金會呼籲遵循親子體重控制三大飲食關鍵：熱量控制+高營養密度+蔬果彩虹579，也就是說在飲食方面要攝取充足的蔬果、維生素礦物質、低GI高纖和優質蛋白質才能真正幫助孩子健康體重管理，遠離癌症及文明病威脅。

台灣癌症基金會副執行長暨萬芳醫院血液腫瘤科醫師張家崙提醒，成長發育期的孩子，需要的熱量有限，但對於營養的需求卻很大，提供高營養密度食物才可兼顧孩子良好發育、穩定情緒和強化學習力。而攝食足量蔬果更是重要，蔬果裡富含的「植化素」具有多重生物效應，不僅可以提升免疫力還有抗氧化功能、抑制癌細胞生成及誘導癌細胞良性分化，甚至豐富的膳食纖維更能降低腸道致癌物對人體的影響…等，幫助預防癌症及文明病。