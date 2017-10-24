郭松年—從〈圓山．附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (中)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪) 「尋找父親的感覺」一直是郭松年先生近年來透過畫展想要找回的感覺。他是已故知名藝術家郭雪湖先生的兒子，從小隨著父親旅居海外，後定居美國。一樣是藝術家的他，說起父親時的面容總是充滿著愛與思念，在受訪前，他告訴記者，「很希望妳有機會認識我父親，他那時代的藝術家都很優雅」。如今，只要一得空回台灣時，郭松年感覺就像是在替父親郭雪湖先生重溫故鄉的一草一木、一山一景。

前情提要：郭松年—從〈圓山．附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (上)

根據郭雪湖基金會提供的資料，〈圓山．附近〉描繪的或許是田園風光，然而畫中的山林並無超乎現實之意境，畫面上的人也非悠遊泉壑的隱者，而是一名農婦。在這裡，天與人無意進行精神參合，畫家的志趣較「現實」，顯然他所關注的，是「實際的」生活。

郭松年說，台灣屬於亞熱帶地區，加上那個時代有生氣，所以才會決定用膠彩去描述那時候的風景，但用膠彩原料去調配各種綠顏色，對於一位重來沒用過膠彩原料的郭雪湖而言「實為一大挑戰」，一切得從零摸索。

目前位於台北市政府的台北探索館展出的「畫中台北-大稻埕少年郭雪湖特展」，其中有一多媒體是呈現〈圓山．附近〉從線稿到完稿的過程。這一幕幕都是要讓民眾透過動畫感受該畫的創作過程與畫中之美。

鄉原古統曾跟郭雪湖說，畫是人格的表現，即品氣，好畫沒有品氣也不成，技巧上的問題是較容易做到，但品氣和雅氣，卻是沒有人格修養無法表現出來的。

郭松年補充，因為畫作自有其「生」，而這個「生」就是畫家所投入於畫中的「神」所賦予的生命力。而〈圓山．附近〉中的農婦彎著腰卻轉頭望上天空或是遠眺身邊的田地與山巒，以及遠方鳥群飛越大地與雲朵靜靜的劃過天際，這一些小細節都是在傳達那時代的台北是塊「樂土」。

若說〈松壑飛泉〉是郭雪湖初登畫壇之作，那〈圓山附近〉便是奠定其畫壇的地位的成名作，更自此開啟了「雪湖派」的新頁。

郭松年：父親對節慶很敏感！

〈南街殷賑〉是郭雪湖第四屆台展的參展作品，亦是榮獲「台展賞」的獎項。郭松年說，大稻埕的「南街」是今日迪化街的南段，亦就是今日的南京西路口到民生西路口的路段。而畫裡面看到的熱鬧景象則是取材於霞海城隍廟前一帶。而「殷賑」二字，並非如他人說的是來自日語。他說，早在宋朝時期就有「殷賑」這個名詞了，「殷」是指商人而「賑」則是指商場很熱絡的樣子。

郭松年說，一改以往的綠色主調，在這一幅畫裡，父親使用赭（紅褐）、藍、黃色，並在畫面上的店招，帶入原住民圖騰。那些圖騰是他父親與師兄任瑞堯有一段時期常到台灣博物館原住民文物室裡一起摹繪的成果。

郭松年回憶起跟郭雪湖一起在日本生活的情形，他說，拜天公時，他父親會穿上長袍拜天公。他猜想，也許是因為農業社會的關係，他父親對於節慶非常的重視。因此，有別於前一幅作品〈圓山．附近〉，〈南街殷賑〉把那時的城隍廟舉行中元節慶的歡騰熱鬧的景象都融入其中。若是把二幅畫拿來比較，大稻埕的熱鬧與圓山的靜謐，實為天壤之別。

對於〈南街殷賑〉圖的構畫過程，他說，第一個是那個環境是父親熟悉的地方、第二是那是當時台灣人密集生活的所在地。身為這族群的一份子，這是最令他熟悉不過的地方，因而選為這次的主題。

他說，這幅畫最大的突破就是「立體」的呈現模式。他的父親為了使畫面更具立體感，大膽地將全街的兩層樓調升為三層樓。並且，把當時的街道以及全台北市的招牌都放進畫布裡，而這些招牌是他父親到圖書館去搜集起來放進去的，加上那人來人往與香煙繞繞的景象，就是要充分表現台灣人廟會祭典的熱鬧情景。於是用在地人的心，同為族群的一分子，將所關注的人與事全部融入其中。

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