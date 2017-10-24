集保結算所舉辦股東會發放紀念品相關事宜座談會

近年來零股及1股股東大幅成長，並有股東透過交付身分證明文件委託他人代領股東會紀念品，導致有發放股東會紀念品之公司需投入大量財力、人力處理之情形。集保結算所爰於日前邀請相關法學學者、發行公司、股務協會、投資人協會、代為處理徵求事務業者等代表，舉辦股東會發放紀念品相關事宜座談會，並邀主管機關列席。

與會人士表示，公司召開股東會發放紀念品在國外案例並不多見，針對所謂紀念品應「公平」發放之原則，依據公司法精神係指「股份或股權平等原則」，並非股東不論持股多寡都可領取之「公平原則」；另公司發放股東會紀念品的本意應是鼓勵及感謝股東出席股東會，然而近年來零股股東大幅成長，與會人士並對僅為領取紀念品而買進零股之動機不表認同，因此建議主管機關對公司發放紀念品作業，應該回歸公司自治事項，可由公司自行決定發放紀念品之對象及限制事項。另投資人協會代表，雖認同發放紀念品屬公司自治事項，但認為不論持股數多寡皆為公司股東，能夠領取紀念品也算是生活中的小確幸，且現今發放紀念品的公司已逐年減少，故公司不應對持股較少股東有差別待遇而不發放紀念品。

最後與會人士認為，股東應積極出席參加股東會對公司表達建言，並提高對個人資料保護之意識，切勿為領取股東會紀念品輕易將身分證明文件交付他人，卻未考量交付重要證件之風險。