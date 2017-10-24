新北藝術教育月 來約會吧！玩美先生

10月下旬的新北市市民廣場充斥著文藝氣息！新北市政府教育局今年首度與朱銘美術館合作，將朱銘大師的8座「人間系列─紳士」雕塑品從朱銘美術館移至市民廣場，邀請市民就近欣賞大師作品，感受「紳士」的魅力，一起來場藝術之約！

朱銘的「人間系列」是以人間百態為主題的系列創作，以簡單的線條和五官，生動地描繪出人間的多樣性及動態美感，而其中的「紳士」幾乎每位都穿著西裝，撐著傘並圍著圍巾，看似相同的8位紳士，如果仔細觀賞，每座都有屬於自己的身材特徵，以及細節的小飾品，是十分富饒生趣的作品。他們彷彿是一群來城市工作的上班族，將文藝氣息和北海岸的秋天帶來市民廣場。

今(2017)年新北市藝術教育月，以「來約會吧！玩美先生」為主題，歡迎民眾來到市民廣場與「紳士」拍照打卡，展覽自10月 24日持續到11月5日。另外，10月28日將於市民廣場舉辦「藝術&終身教育嘉年華」活動，有藝術踩街、 抽獎活動及近百攤的免費藝術體驗，還設有科技藝術互動區，民眾可以和自己設計的外星人進行互動，體驗科技藝術的魅力。當日只要與「紳士」拍照打卡上傳FACEBOOK頁面，可至指定打卡禮服務處兌換「玩美先生自拍棒」，限量1,000份 先搶先贏！歡迎大家攜家帶眷「藝」同玩樂，各項活動資訊可至臉書「新北市藝術教育月」粉絲團查詢。