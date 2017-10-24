養出健康寶寶的秘訣─從改變準爸爸飲食做起

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據最新研究顯示，寶寶的健康與否與基因沒有直接關係，但和準爸爸的飲食習慣脫不了關係。

美國俄亥俄州的辛辛納提大學研究人員發現，左右寶寶日後健康的關鍵是準爸爸的飲食習慣。他們表示，準爸爸若攝取低碳水化合物和高蛋白飲食，寶寶誕生後的死亡率較低。該研究於13日發表在《英國皇家學會報告》（Proceedings of the Royal Society）。

該研究的實驗對象為兩對一公一母的果蠅，研究人員維持母果蠅的飲食，但分別餵食兩隻公蒼蠅不同的食物，17天後讓他們交配。結果發現，食用高蛋白和低碳水化合物的公果蠅後代存活率較高；反之，食用低蛋白和高碳水化合物的公果蠅後代存活率最低。此外，也發現若公果蠅體內的多元不飽和脂肪酸、葡萄糖和蛋白質若過低的話，也會影響後代的存活率。

外電Daily Mail提到，由於人類的基因構造與果蠅有高達60%的相似度，其中包含75%和人類疾病有關的基因，因此研究人員相信該實驗結果可以印證於人類身上。

辛辛納提大學的生物學助理研究教授Joshua Benoit表示，根據許多研究結果發現，準爸爸的飲食習慣和體內營養深深影響後代的健康。因此為了下一代著想，建議準爸爸們多攝取魚、肉和蔬果，且避免食用過多的澱粉類和精緻糖類食品。