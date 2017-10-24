期交所暨其他金融機構合辦「金融科技、創新創業暨區塊鏈最新發展研討會」

金融科技無非是當前金融業最受關注的議題，當科技技術與金融結合，對傳統金融業生態帶來巨大的衝擊與改變，因此，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與政大金融科技研究中心、華南銀行、資誠教育基金會於今(10/23)日共同舉辦「金融科技、創新創業暨區塊鏈最新發展研討會」。本次研討會假華南銀行總行國際會議中心舉行，邀請眾多在金融科技領域中的國內外產、官、學界之專家作演講及與談，吸引逾300位新創產業、科技及金融業者到場參加，現場座無虛席。

政治大學副校長王儷玲、立法委員余宛如於開幕貴賓致詞時表示，區塊鏈是第四次工業革命，金融科技之發展，法規至為重要，金融科技創新實驗條例在立法院本會期列為優先法案，希望能儘速通過；此外，行政院已在2016年底宣布「數位國家創新經濟(DIGI+)方案」，鼓勵城市發展區塊鏈、人工智慧與物聯網技術，金融業面對來自科技及全球的衝擊，跨產業不斷發生，各業別需在此情況下找到自己的商機與定位。

期交所副總經理周建隆於致詞時表示，金融科技為金融業帶來前所未有的變革，而區塊鏈更是近年最火紅的技術。去年底期交所推出第5代高速交易系統(尖峰處理每秒可撮合48,000筆交易，是上一代每秒撮合24,000筆的2倍)，並推升臺灣期貨市場交易量連續四年突破2億口，因期交所在包括科技在內等諸多方面的努力，連續三年獲得亞洲銀行家年度交易所獎，及上個月甫獲「FOW與全球投資人」亞洲資本市場獎項「2017年度交易所」大獎。為加強區塊鏈的研究，期交所也成立跨部門金融科技專案小組及委由學者對區塊鏈進行研究，未來也規劃將這些科技應用在期貨市場。資誠聯合會計師事務所周建宏所長表示企業對金融科技的投資，區塊鏈僅33%，雖不是很高，但卻是最具顛覆性的，資誠也早已與亞洲主要市場的區塊鏈產業展開合作。

今日研討會內容涵蓋眾多金融科技與區塊鏈應用的專題演講及綜合論壇，其中日本、新加坡主管機關均已投入區塊鏈應用的概念性驗證(PoC)，值得臺灣學習。面對鄰近亞洲國家均已由政府帶動積極投入區塊鏈的試驗，與會者包括王副校長、余立委及資誠財務顧問執行董事李潤之均呼籲政府對於金融科技及區塊鏈產業發展應更具前瞻性眼光，臺灣必須迎頭趕上國際區塊鏈發展，政府應將金融科技當成戰略性產業的發展來思考，並針對產業發展效益的評估，訂定短中長期的戰略發展計畫，相關主管機關須有整合創新的思維，產業發展之重要性應優先於監理，方能帶領臺灣朝向數位經濟國家邁進。今日與會的金融業及金融科技業等產官學界對金融科技及區塊鏈之應用進行充分討論，期望對我國金融市場的創新發展帶來正面助益。