郭松年—從〈圓山．附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (上)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪) 「尋找父親的感覺」一直是郭松年先生近年來透過畫展想要找回的感覺。他是已故知名藝術家郭雪湖先生的兒子，從小隨著父親旅居海外，後定居美國。一樣是藝術家的他，說起父親時的面容總是充滿著愛與思念，在受訪前，他告訴記者，「很希望妳有機會認識我父親，他那時代的藝術家都很優雅」。如今，只要一得空回台灣時，郭松年感覺就像是在替父親郭雪湖先生重溫故鄉的一草一木、一山一景。

郭松年先生說，父親是一位「藝術家，一位勇於創新的藝術家！」

郭松年回憶其父親--郭雪湖時表示，對父親而言，蕃仔溝是他一生難忘的幼時記憶，也是促使他投身藝術、造就成為畫家的決定性因素。

「蕃仔溝」是台北市的舊地名，是位於淡水河與基隆的交界地帶。根據郭松年先生提供的資料顯示，郭家先祖約莫在1830至1840年間由中國泉州移往來台，並落腳於此，1908年4月，郭雪湖先生出生於擁有這片青山秀水之地，於日治時期行政區重劃時，因位於兩河交界處，改名河合町。

▲郭松年先生

從小失怙的郭雪湖，是由其母親陳順獨自撫養長大的。家中排行老二的他，上有一位姐姐郭錫及妹妹郭月，10歲那年，郭雪湖先生隨其母親全家大小搬到大稻埕永和街五崁仔，進入日新公學校就讀。與一般男孩一樣，郭雪湖小時候也是很「孽潲」（gia̍t-siâu，台語：調皮），經常在外結群玩耍，但貪玩的他，在校成績還是維持在不錯的標準。

本名「郭金火」、畫號「雪湖」，是他的老師蔡學溪收他為徒時賜予的。在成為藝術家的過程裡，郭雪湖最大的後盾除了是他母親陳順外，就是一路走來的亦師亦友們，像是他的啟蒙老師陳英聲傳授他畫水彩畫的知識，師事蔡學溪後學習泡糨糊與裱畫的技藝，爾後參加台展比賽結識的鄉原古統等人，都是造就他成為藝術家的貴人。

鄉原古統：畫是人格的表現，即品氣。

郭雪湖先生的成名作是參加第一屆台展的水墨畫〈松壑飛泉〉，當時他的同門師兄任瑞堯曾從中國山水畫的角度，評價這幅畫是「帶有『元四家』王蒙、吳鎮的氣息，肯定其師弟的繪畫功力與風格。而當時的評審之一，木下靜涯則說，「難得看到創作者自身的構思，因此入選作品力求非臨摹之作」。

郭松年先生在訪談中說，他父親是台展三少之一年紀最輕的一位得獎者，加上，那時一年只能畫一大幅作品來看，實為不容易。他回憶，他父親當時為了選定題材參加第二屆的台展時，整日在外尋覓，從市區走到郊外再走到鄉下，終於在圓山附近找到理想的畫材。於是，為了繪出其神與色，便天天前往該地與這自然風景「對談」。

郭松年先生表示，為了這次的台展作品，他父親足足畫了十餘張素描。而每一張畫完後，只要覺的不順眼便捨棄再繪一張，就這樣一直反覆著。一直到他確定了素描底稿後才展開原畫製作。郭先生說，他很佩服他的祖母，因為那時他父親決定改用膠彩畫呈現新作〈圓山．附近〉時，膠彩原料即昂貴又得從日本郵購，他的祖母竟然為了支持他父親參賽，不惜一切向郭子儀宗親會借了180圓，這在當時可是一筆鉅款。因此，郭先生形容其父親是「背水一戰」。

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