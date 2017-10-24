忠泰十年展 回顧台北城市變化與成長

（台灣英文新聞／鄧佩儒 編輯報導）忠泰建築文化藝術基金會於10月21日起，於忠泰美術館與新富町文化市場同步展開《十年，我們的城市想像與冒險》展覽，邀請觀眾共同回顧基金會過去十年來，在台北城市各個角落所做過的各項企劃與行動，並著眼於未來，持續探索城市的無限可能。

展覽內容匯聚基金會成立以來各項計畫的幕前、幕後珍貴資料。主展區忠泰美術館展出當代藝術作品、建築模型、計畫文件等多元內容。衛星展區新富町文化市場則是透過場館空間、物件展，帶領觀眾體驗基金會歷年相關空間活化計畫，為城市帶來的創新思考與影響。

策展人蘇瑤華致詞時感性地表示，這個展覽不是要向大家展現基金會過去做過多少事、贊助過多少人，而是要和大家談一個「支持體系」，建築師或藝術家不論是受到公部門或是私人機構的贊助，這個支持體系來自於與人的對話及信任，以期追求一個更美好的明天。

展覽也再次展出台灣藝術家林銓居及日本藝術家新宮晉(Susumu Shingu)的作品，兩位藝術家加入過去所累積的想法與經驗，重新改良並詮釋十年前的作品，為作品增添新情境、新故事。

林銓居提及十年前作品《晴耕雨讀》的創作初衷，透過一封家書及一畝城市中的稻田，和在美國生長的兒子開啟一段關於家鄉及成長環境的對話，期盼將自己出身自農家子弟的記憶與經驗傳遞給兒子。

林表示那次的展覽，雖然「不是我倆父子間生活的全部，但卻是我們父子關係的一個亮點」。林也為此次回顧展再度寫了一封家書給兒子，讓對話持續下去。

如同人們會隨著時光流逝而有所改變，城市作為一個巨大的有機體，也會隨著時間地更迭而不停轉變樣貌。在回顧基金會歷年各項實踐的同時，觀者也不妨留意各項行動及其發生的場域，如何在十年間改變城市的紋理。

而基金會執行長李彥良也表示，此次展覽，不僅是要回顧過去十年的實踐，也要以現階段為出發點，展望未來。

展覽為期半年，至2018年2月25日止。兩大展區於展覽期間將舉辦工作坊、國際交流論壇、專題演講等豐富活動，詳細活動內容，請至官網查詢。