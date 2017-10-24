〈時評〉安倍勝選 台灣修憲借鏡

日本眾議院改選結果出爐，由首相安倍晉三領導的自民黨，拿下逾六成席次，穩定過半，這也意味著日本的修憲之路，又往前邁進一大步，也成為台灣未來幾年修憲的重要借鏡。

安倍晉三呼籲國會修改憲法，放棄以戰爭為解決爭端手段的規定，並且希望將自衛隊合憲化，也就是將自衛隊寫入憲法第九條。這項提案，是這次選戰主軸之一，特別是在北韓頻試飛彈之際，攸關日本對於未來發展的重要抉擇。

不過，這項呼籲剛提出時，並沒有受到太多歡迎，當下民調顯示，有高達50.3％的日本民眾反對修改憲法，只有37.5％的受訪者表示贊成。但到了五月，根據日經與東京電視台的民調數據顯示，贊成修憲的日本人增至45％，約有46％受訪者支持憲法維持原狀。

最後選舉結果出爐，自民黨在新的眾議院拿下六成席次，雖不能代表這些人完全支持修憲，但日本的修憲之路，在自民黨拿下多數民眾的支持後，可以確保已經成功跨越修憲門檻。

然後，從2月到10月，短短不到八個月，到底發生了什麼事情，讓有意修憲的安倍政權獲得選民青睞？首先是經濟，過去幾年，安倍經濟學一直受到矚目，像是負利率的貨幣政策、擴大財政支出等，加上日圓貶值，出口大幅成長，帶給企業獲利，使得日本這幾年的景氣表現亮眼，甚至在投票前夕，日本股市創下20年來新高。

其次，是安倍政權在今年爆發弊案，使得安倍和自民黨的支持度走跌，為了挽救頹勢，安倍決定在8月內閣改組，終於讓民調回穩；不僅如此，安倍還趁著在野黨重新盤整之際，解散國會，重新改選，才能贏得這次勝利的果實。

第三，在這次選舉過程中，希望之黨與立憲民主黨的爭奪戰，導致在野黨持續分裂，也讓安倍坐享漁翁之利，贏得不會太辛苦。

最後，連天氣也幫忙安倍一個大忙，強颱在日本投票這幾天，剛好直撲日本，有許多選民冒雨投票，由於安倍和自民黨的選民比較堅定，不受氣候影響投票意願，也讓自民黨的票順利開出紅盤。

總的來說，綜合各方面因素後，讓安倍取得修憲的門票，但安倍知道這個成果得來不易，也不如想像中的堅實；因此，勝選記者會上，安倍說，會謙虛面對勝選，而且沒有修憲時程表，將在參眾兩院憲法審查會透過各黨建設性議論，總結各方意見後，盡力取得多數人民的支持。

因為修憲涉及的層面太廣，變數相當多，安倍選擇小心面對，不過，讓民調支持修憲的過程，像是確保經濟發展，讓人民得已再思考修憲的政治問題，足以提供台灣修憲的參考。

（作者李平華，資深媒體人）