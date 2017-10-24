URS27W『大稻埕自由民主之路』上路 亞洲攝影大師同步秀大稻埕

（台灣英文新聞／文化組綜合報導）1920年代至今，台北城已走過百年歷史，北市府觀傳局為了讓這座現代城市成為具有故事的人文之都，於今年底推出「1920非武裝民主抗議路線」與「探勘二二八事件事蹟」兩條路線，並精心設置手繪雕刻牌，講述爭取人權的那段歷史。

北市都更處所指導的都市再生基地『URS27W城市影像實驗室』，位於延平北路二段27號，緊鄰民主先烈-蔣渭水所設立之大安醫院舊址，於大稻埕有舉足輕重的歷史意義。 觀傳局所辦之「1920自由民主路線」，更是由蔣渭水紀念公園為起點，有著此地緣關係及歷史背景，URS27W將於10月17日至12月16日推出為期兩個月的『大稻埕自由民主之路』特展，透過影像紀錄的方式，了解八個掛牌景點的歷史意義，以及過去發生在此的民主力爭故事。

URS27W城市影像實驗室（圖片義美食品提供，下同）

從波士頓自由之路到大稻埕自由民主之路

自由之路的構想，起源於台北市議員何志偉，何志偉說，他推動「自由之路」，源於美國波士頓Freedom Trail，以記錄歷史的方式，民眾走在鑲嵌路面的紅磚道或紅線道，便了解美國追尋獨立的思潮。

URS27W城市影像實驗室『大稻埕自由民主之路』特展，同樣從波士頓自由之路談起，從美國獨立抗爭的歷史背景切入，以展板影像配合影片解說，帶領民眾從宏觀，近而貼近我們所熟悉的大稻埕古城；手繪雕刻牌也是一大亮點，不僅精緻富歷史意義，民眾更可親自嘗試拓印活動，留下珍貴紀念。

手繪雕刻牌也是一大亮點，不僅精緻富歷史意義，民眾更可親自嘗試拓印活動，留下珍貴紀念

展覽現場共有五面大型展板，從蔣渭水紀念公園啟程，經過前台北北警察署（現址為台灣新文化運動紀念館）、台灣文化協會創立所在的靜修女中，非武裝抗日大本營的大安醫院、台灣民報、文化書局（現為義美門市）、台灣民眾黨本部舊址、蔣渭水拍發電報的永樂町郵便局舊址、蔣渭水葬儀所在的永樂座，到前身為讀報社的港町文史講堂，以影像述說大稻埕民主之路的點滴。

台北市市長柯文哲參與掛牌亮相儀式、體驗拓印活動

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，每座城市都有自己的前世今生，先人奮鬥與發展的軌跡，經由時間的沉澱，成為城市歷史與文化資產、核心價值，進而凝聚成台灣民主發展的記憶路程。

二樓展區配合2017大稻埕國際藝術節，特別邀請網路知名的街頭攝影團隊BURN MY EYE的三位街拍攝影師，舉辦一場亞洲首次的大師攝影工作坊，大稻埕及其周邊地區拍攝的精選攝影作品，於URS27W城市影像實驗室2F展出，歡迎民眾前來參觀。

義美公司起家厝-延平門市緊鄰URS27W，即是大安醫院舊址，配合此特展推出『1920大稻埕自由民主之路肩帶限量版-漫遊台北城禮盒』，禮盒盒身以古台北城代表性建築與當時文藝活動、交通工具等為主軸，加以局部打凸，極具質感，肩帶設計以蔣渭水開設的大安醫院線稿還原圖為主題，不但可作為紀念伴手禮之用，更具有收藏價值。

義美公司延平門市緊鄰URS27W，配合此特展推出『1920大稻埕自由民主之路肩帶限量版-漫遊台北城禮盒』