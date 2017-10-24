安倍勝選 投信：政局穩定有利政策執行

（中央社記者田裕斌台北24日電）日本國會眾議院選舉由執政聯盟大獲全勝，投信表示，安倍晉三首相任期可望延續至2021年，政局的穩定將有利政策的施行。

野村日本領先基金經理人黃尚婷表示，安倍提前解散國會重新改選，此次執政聯盟大勝為他本身及所推行的政策再爭取了4年時間。她分析認為，此次的勝選無法解讀為民意對執政黨強力的支持，而是在於目前未出現一個強而有力的在野黨與執政黨相抗衡，加上北韓的不穩定，致使人民更傾向一個強大的政府。

黃尚婷指出，安倍續任首相至2021年或無懸念，接下來短期焦點將轉移至現任日銀總裁黑田東彥明年4月任滿是否續任。

黃尚婷分析，日本在2012年11月眾議院選舉後，安倍正式上台擔任首相，當時日經225指數未達9000點，至今指數已站上21000點大關，創下20年來高點，經濟連續6季實現增長，在正面因素支撐下，加上MSCI日本指數14.5倍，還低於MSCI世界指數的16.2倍，價值面尚有空間。1061024