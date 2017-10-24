會川普 李顯龍：美中應建立良好穩定關係

（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）新加坡總理李顯龍今天當面告訴美國總統川普，良好的美中關係，讓區域與世界都受惠，他希望美國與中國維持穩定與建設性的關係。

李顯龍在川普上任後首度訪美，而他9月時先走訪北京，外界解讀，在川普政府決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，新加坡面對區域新情勢，李顯龍先修補星中關係。

而他這趟訪美也不忘送上採購大單，與川普共同見證新加坡航空採購39架波音客機，簽署金額達138億美元的合約，他下午與川普於白宮玫瑰花園的記者會上，他還不忘告訴川普，自己穿的運動鞋也是「美國製造」品牌New Balance ，毫不掩飾「投川普所好」。

關於貿易，李顯龍說，新加坡作為人口僅550萬的小國，卻是投資美國的亞洲第2大國，美國去年對新加坡享有貿易順差達180億美元，然而，星美關係不只是經貿，兩國關係51年來穩固久遠，在國防與安全關係上也相當密切。

除了談經貿關係投川普所好，李顯龍也響應川普制裁北韓，除譴責北韓的挑釁行為，他也向川普強調，解決北韓問題沒有捷徑，施壓雖有必要，「對話也是」，他更告訴川普，美國須與中國、日本、南韓及俄羅斯合作。

李顯龍還特別提到美中關係，他說，新加坡像其他國家一樣，「密切關注」美中關係發展，這是世界上最重要的雙邊關係；他表達，希望美國與中國維持穩定與建設性關係，雙方高層往來，建立信任且有制度化的機制。

他還指出，良好的美中關係將讓區域與世界都受惠，也讓包括美國與中國在內的亞太國家享有區域穩定、和平與繁榮。

先發表談話的川普則不忘強調近半世紀以來美星關係深遠密切，更讚賞新加坡重法治與智慧財產權保護，信守公平與互惠的貿易往來，川普更二度強調說：「互惠，這是我談貿易時最愛字詞之一。」

川普也提到北韓與南海問題，他說，美國與新加坡共同應對北韓威脅，也一同促進南海航行自由，雙方在這兩點上的承諾「堅定不移」。

川普還感謝在颶風風災後，新加坡給予的協助，在美軍船艦馬侃號發生撞船意外時給予的協助。不過，包括白宮新聞辦公室及川普在個人推特上公布的行程，都誤植李顯龍的姓，寫成「新加坡龍總理」（Prime Minister Loong）。1061024