楊隆翔實現承諾 粉碎陳傑全運5連霸

（中央社記者李晉緯宜蘭縣23日電）田徑好手楊隆翔信守與高中時期教練曾孝生「在全運奪金」的諾言，今天在全運會400公尺以46秒58搶下金牌，也粉碎陳傑想在全運會5連霸的夢想。

106年全國運動會田徑賽事今天持續在宜蘭運動公園田徑場進行，桃園市楊隆翔在田徑男子400公尺決賽跑出46秒58，技壓台中市陳傑的46秒79。

賽後楊隆翔第一時間找到高中時的教練曾孝生，並與他互擁，感謝教練的鼓勵。

楊隆翔說，曾孝生是他的高中教練，兩人間的約定就是要拿全運會金牌，上次全運會他在決賽受傷，覺得很可惜，也覺得對不起曾教練，但他當時就跟曾教練講好「下次全運再一起拚金牌」，所以一拿到金牌就馬上找曾教練。

對於今年能接連幾次打破紀錄，楊隆翔說，他現在都在國訓中心隨教練孫念祖訓練，他很相信孫念祖的課表，一切都按照規定，他認為只要按部就班的達到要求，成績就會一直進步。

楊隆翔今天一跑完就為自己歡呼，並找到陳傑彼此鼓勵，楊隆翔說，這是一種「良性競爭」，因為如果沒有陳傑學長，「我今天可能沒辦法跑那麼好」。他並透露，賽後陳傑也告訴他，希望他繼續堅持下去，繼續把全國紀錄往前推進。

對於未來的目標，楊隆翔表示，今天差一點點就能達到亞運參賽標準，接下來的目標，當然就是達亞運標。1061023