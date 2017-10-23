乘客的夢饜 波音新科技可望終結亂流

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）機上亂流是每個乘客共同的夢饜，儘管現代民航客機可以承受極強的亂流和顛簸，但是強烈的亂流仍有可能對機內人員造成傷害，美國聯邦航空管理局的報告顯示，2016年共有 44 人因飛機遭遇亂流而受重傷，波音公司近日宣布，將發展一項用來偵測亂流的雷射科技，讓機上乘客再也不用經歷驚心動魄的旅程。

根據《連線》（Wired）報導，世界最大的航天航空器製造商波音公司（The Boeing Company）希望能夠藉著安裝於波音777機身前端的遠程光學雷達，偵測道航行時可能遇到的亂流，並加以避免。

帶領研究的專員指出：「天氣晴朗時，我們希望能夠偵測到航程60秒內的亂流，也就是說，當不穩定的氣流約距離飛機約17.5公里（10.9英里）處時，就能以光學雷達偵測出來，並為組員爭取足夠的時間來確保機艙內的安全，並儘量減少受傷的風險。」

這項最新科技由波音公司與日本宇宙航空研究開發機構合作開發，安置在機頭的發射器會發射一束穩定的雷射光束，同時，軟體會開始分析該雷射光束反射的粒子與飛機行進的穩定性，以及相對速度和位移情況，這時，只要出現不穩定的數據，系統就會通知機上組員前方的不穩定氣流，並爭取足夠的時間廣播乘客就坐並繫上安全帶，必要時，機師也能避開亂流區域。

這個終止機上亂流科技的發明可說搭上了空中旅行的關鍵時間點，近日研究顯示，因氣候變遷的影響，未來亂流發生機率將大大提高到目前的1.5倍，日前在南達科他州緊急降落的JetBlue航班共有24人受傷，以及俄羅斯航空公司（Aeroflot）一架自莫斯科飛往曼谷的波音777客機遭遇氣穴（air pocket）急降，導致至少27人受傷。

這項最新科技只是下個月將正式測試的新科技之一，《連線》（Wired）報導，波音今年度已著手研發近三十種飛航新科技。