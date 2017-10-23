憶與台積電合作 蘋果營運長感謝張忠謀

（中央社記者張建中台北23日電）蘋果(Apple)營運長威廉斯今天表示，當時把所有賭注下在台積電，風險非常難以預料，萬一有問題就沒有應變作法，但台積電台南廠11個月就量產成功，且毫無瑕疵，非常感謝張忠謀與台積電的支持。

威廉斯(Jeff Williams)應邀出席台積電30週年慶論壇，台積電董事長張忠謀表示，台積電與蘋果的合作關係非常密切，對台積電非常重要。

威廉斯回顧與台積電合作的歷史，他說，在尚未與台積電合作時，2010年有一次來台灣與張忠謀夫婦在家裡晚餐，當時討論一起合作的可能性，希望能把最先進的科技，與蘋果的雄心壯志結合。

不過，當時風險非常難以預料，威廉斯表示，蘋果會把所有精力放在新產品，若把所有賭注下在台積電，就沒有應變作法。

雖對台積電而言，也是非常大的投資，但雙方最後還是決定合作，台積電投入6000人力、90億美元，台南晶圓廠在11個月就量產成功，且毫無瑕疵。威廉斯說，感謝張忠謀與台積電的支持。

威廉斯表示，現在已不需要在效能與耗電間做取捨，未來10年重點已不是運算能力夠不夠，而是有沒有足夠的願景運用這些科技能力，讓人生活更好。

威廉斯指出，創新不會自動化，要有正確目標，並有夢想應用科技，而不是只把速度提升更快。1061023