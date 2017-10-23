台大潑酸案殷鑑 專家提醒危險情人七大特徵

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）台灣大學潑酸案1死3傷，張姓兇嫌因無法接受另一半拒絕復合而潑酸持刀砍人，並在案發後自戕身亡，受攻擊的台大心理所研究生謝姓同學則全身大面積灼傷，另有駱姓學生和女舍監受傷。

校方向警方證實，雙方是同性情侶關係，平常也積極參加同性權益社團。台科大碩士班畢業的張姓男子父母21日首次到醫院欲探望傷重的謝姓同學，並發了一份道歉聲明稿，向傷者家屬和社會大眾道歉，張母期盼傷者能夠平安度過，並且恢復健康....。

愛不成而毀了另一半的恐佈情殺案在國內層出不窮，如何避免挑選到危險情人，美國知名臨床心理學家Noelle Nelson在她知名暢銷書中《危險關係》指出會毀了另一半或對另一半施暴的危險情人七大特徵：

一、激烈的追求

愛情一開始多是熱情澎湃的，但過度的追求與奉承討好、或是充滿心機的安排，可能都潛藏危機，透露對方不擇手段快速達到目的之性格，在日後可能會成為施暴者。

二、占有欲強

占有欲強的人會隨時隨地都想掌握另一半的行蹤，規定另一半穿著打扮及言行舉止，施壓另一半離家與其同居、甚至是辭掉工作。

三、情緒激烈轉變

危險情人通常情緒化，情緒轉變強烈，好的時候非常大方慷慨，不斷塞錢及禮物給另一半，甚至辦卡給另一半刷，刻意讓另一半養成經濟上依賴的習慣，惡毒的時候會狠批另一半的條件，或使用惡毒字眼辱駡另一半的家人。

四、怨天怨地

認為發生所有不如意的事都是別人的錯，自己什麼都是對的，也不會道歉。

五、言語暴力

對於另一半及另一半的家庭很有意見，常出言批評辱駡，總認為另一半怎麼做都不夠好。危險情人通常自我感覺良好，對另一半沒有耐性且易怒，一點小事就會激怒他並情緒失控。

六、冷漠自私

只在乎自己，認為自己的情緒需要被關心照顧到，不管另一半的感受。

七、有施暴紀錄

若這個對象過去有施暴紀錄可得小心了，危險情人除了言語暴力，也會踹人、丟東西。

若考慮交往對象符合其中幾項特徵，可能要敬而遠之，若已交往了，那麼專家建議「慢慢淡出」這段危險感情關係是最安全的方式，避免自己和自己的家人受到無可挽回的傷害。高雄市立凱旋醫院心理醫師鍾素英曾在其它媒體訪問時建議，若與危險情人分手交了新對象，可別找新對象來出頭，那只會激怒舊情人，先試著讓自已變邋遢，讓對方不再對自己感興趣而讓感情轉淡，或是慢慢疏遠，千萬別指責或批評對方，避免被激怒而有攻擊行為出來。