台北西門町意舍酒店 奇幻套餐組合假鬼假怪 今年『萬聖節就這樣吃吧！』

萬聖節即將到來，台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳從10月28日至31日，推出節慶限定「萬聖節雙人分享餐」內容極具巧思，有多種萬聖節造型的可愛餐點與甜品，非常應景且熱鬧，而且每套只要新台幣1,280元，即可享開胃沙拉、主餐與甜點飲料等多道萬聖節限定美饌，相當超值。

超『萌』餐點全出爐 鬼鬼怪怪來搗蛋

主廚首先端上的是墨西哥香辣蝠氣沙拉，蝙蝠與十字架造型的麵包搭配豐富生菜，鮮香麻辣的口感十分開胃，讓人一吃上癮；主餐顫慄小雞，嚴選約450克至550克的春雞，口感最為鮮嫩且肉質細緻，淋上惡魔風自製紅辣醬，辣中帶勁的美味，保證感動到微微顫抖，心中吶喊太好吃啦！就連一旁佐餐的炸糖心蛋外層酥脆，切開後金黃色蛋液緩緩流出，與雞肉搭配著吃，超級涮嘴。

店內人氣招牌的底特律方型披薩PPAP阿囉哈，青蘋果與鳳梨的絕妙搭配、爐烤後淋上自製羅勒蕃茄醬，酥脆的餅皮搭配濃郁特調起士，口味清爽充滿熱帶風情；萬聖檸檬雪貝，採用新鮮嚴選的檸檬製成，清爽的檸檬香氣，口感酸甜綿密十分順口；甜點準備的南瓜杯子蛋糕，用小鬼造型棉花糖與覆盆莓冰淇淋點綴，搭配十字架餅乾，營造出可愛的萬聖節歡樂氛圍，一端上桌就聞到淡淡的南瓜奶香味，引人食慾。隨餐還附上兩杯特調骷髏島，用新鮮柳橙與葡萄柚汁調合，上層則有優格與些許奶泡，最後灑上可可粉畫出骷髏圖案，口感層次豐富，十分討喜。

今年萬聖節派對就來西門町『吃吧』餐廳

台北西門町意舍酒店，一個充滿驚艷美食與潮流音樂的流行聖地。『吃吧』餐廳與『聽吧』更是拜訪西門町不容錯過的地方，在這裡輕鬆策劃潮流派對，不論是250人的大型公司活動或是40人的小型家庭聚會都將有專人協助您，讓活動歡笑歡樂永不停歇，台北西門町意舍酒店是您籌辦派對聚會的最好選擇！