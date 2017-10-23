富邦信用卡網路交易(E-commerce)服務 國際喊〝讚〞！

台北富邦銀行信用卡網路交易服務獲國際信用卡組織高度肯定，榮獲VISA國際組織頒發「卓越服務品質獎(Service Quality Performance Award)」，在單一國家信用卡發卡銀行中脫穎而出，連續三年榮獲「信用卡電子商務效能(E-commerce Efficiency)」優質殊榮，備受市場肯定。

根據VISA最新公布的2016年獲獎企業，富邦信用卡榮獲VISA「卓越服務品質獎」殊榮，與國內其他業者相較，台北富邦銀行提供的跨國網路交易服務，在優異的風險監測下提供較高的交易核准率，讓卡友享有順暢良好的用卡經驗，自2014年起至今已經連續3年獲得VISA高度肯定，可說是台灣地區E-commerce Efficiency之標竿銀行。

北富銀表示，這幾年網路交易、行動支付等電子商務興盛，北富銀除了提供客戶良好的網路購物體驗外，更重視網路交易安全，對網路特約商店的財務以及交易穩定性採用系統化偵測方式，在優化電子商務效能同時兼顧信用卡交易風險控管，可即時掌握卡友海內外刷卡交易情形，讓卡友線上交易安心有保障。

此外，為提供安全又便捷的線上辦卡服務，「富邦信用卡線上申請平台」(https://ebank.taipeifubon.com.tw/EXT/common/CAC/Index.faces)今年7月全新優化，導入RWD響應式網頁設計(Responsive Web Design)，消費者使用手機、電腦登入都能享有最佳使用介面，且線上申辦只需簡單3步驟(1.選擇申辦卡片→2.填寫資料→3.資料上傳)即刻完成申辦。新平台上線迄今，客戶好評不斷，網路辦卡進件數更較去年同期大幅增長50%，是快速辦卡的好幫手，歡迎民眾多加利用。

近年來數位化浪潮崛起，台北富邦銀行將積極創新數位服務，以客戶需求為出發點，打造一系列優質的數位服務平台，並積極推廣行動支付服務及拓展新支付場景，走在趨勢之前，為客戶提供更多元、便利且專業的數位金融體驗。