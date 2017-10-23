十九大後 中國經濟向前衝

上周中國展開的十九大會議將確定中國未來的政治班底，政治穩定後，透過一帶一路與刺激內需方案，中國經濟將邁向下一個里程碑。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，近五年陸股歷經滬港通、債券通、深港通等投資亮點，十九大會議後政治穩定，將全力衝刺經濟成長，無疑是影響中國未來投資趨勢甚深的轉折點，加上傳統旺季、雙11購物節消費題材加持下，預期可反映在深100指數的表現上，上證指數與H股則有機會在十九大後因為政策利多等因素補漲，持續看好未來中國市場表現。

廖崇文分析，儘管目前市場對於中國第四季至明年第一季的宏觀經濟狀況處在分歧的狀態，不過從兩大方向思考，十九大會議後政治局面無大動盪，按合理推測，各部委到任後，勢必得端出政績，所以基建政策一定會動起來；另一方面，貨幣政策放水空間仍大，現在人民幣沒太多貶值壓力，也不用那麼需要維穩防風險，所以十九大後的貨幣政策會轉鬆，推估2017年的GDP成長率仍在6.7%之上。

因此，針對十九大會議後的投資想法，廖崇文認為有三個重點。首先，宏觀經濟表現將比預期好。官方PMI創2012年以來新高，9月PPI 年增率也大增 6.9%、為今年3月以來新高，景氣加速擴張，GDP增速樂觀上看6.7%以上。第二，A股無估值泡沫疑慮。目前看結合考量目標企業的本益比及未來獲利成長性兩大投資取向的PEG指標(市盈率相對盈利增長比率)，幾乎很少超過1，由於PEG值越低，代表股市本益比越低、盈餘成長性越高、或兩者兼具，投資增值潛力也相對較大，意味當前的A股大部份行業的評價都談不上有泡沫。故企業營利成長預估持續上升，而國企啟動混改，將提升國企獲利能力。

第三則是貨幣政策轉為寬鬆。包括人民幣匯率由市場決定，並減少外匯管制。此外，預計從2018年起實施的定向降準，將釋出約5000億至7000億元人民幣，對銀行業業績為正面解讀，其中國企指數及上証180指數分別約有70%及50%權重為金融股，受惠最多。

廖崇文強調，目前A股成交量、兩融數據所處位置都不算是在高點，且如果以周轉率角度看，現在A股也已經來到2006年以來相對低檔。整體籌碼角度來看，A股都處在醞釀上漲的前期，建議投資人善用A股ETF來掌握十九大後的中國漲升契機，如追蹤深100指數的富邦深100(股票代號：00639)、追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號：006205)，更積極的投資人甚至可利用富邦上証正2(股票代號：00633L)強化增益效果。

資料來源：Wind、富邦投信整理；資料日期：2012.01~2017.9.29