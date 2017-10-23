新北市106學年度全國高級中等學校學生技藝競賽授旗儀式

106學年度全國高級中等學校五大類學生技藝競賽即 將舉行，今(23)日教育局副局長蔣偉民於三重商工授旗典禮上勉 勵所有參賽選手，能以最佳狀態挑戰自我，並預祝每位選手展現最佳實力勇奪金手獎，為新北市創造佳績與光榮。

本學年全國高級中等學校五大類(海事水產、工業、商業、 家事及農業類)學生技藝競賽將自11月1日起至12月1日辦理， 由海事水產類打頭陣。新北市教育局於2014年推出「金手培訓計畫」，開辦至今培育金手獎選手95位，優勝選手222 位，共計技職菁英317位。今年分別由新北高工、三重商工、泰山高中、鶯歌工商、淡水商工、能仁家商承辦全市選手培訓計畫， 透過各校選訓、基地集訓、辦理技能觀摩和模擬競賽等活動， 厚植技藝選手實力，其中更涵蓋工業類、商業類與家事類，計有「 汽車噴漆」、「美髮」、「烘培」、「中餐烹飪」、「汽車修護」、「電腦軟體設計」、「電腦修護」、「數位電子」、「工業電子」 與「美顏」共10個職種。新北市致力培訓技藝競賽參賽選手，歷年皆在全國競賽獲得佳績，本次透過密集選訓，相信新北選手能在全國技藝各類競賽再創高峰！

教育局副局長蔣偉民表示，新北市政府教育局自103學度年起首創全國先例，選送本市榮獲全國金手獎的學生遠赴德國、日本與澳洲進行職業技能深化研習，提升相關職業技能。104學年度也率先讓指導老師能與獲得前三名的學生一同參與海外研習，鼓勵指導教師的付出也開拓國際視野，相信新北小將必能在本學年度的技藝競賽，技冠群倫勇奪金手！