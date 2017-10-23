颱風蘇拉最快23日形成 對台灣影響待觀察

（中央社記者陳葦庭台北23日電）氣象局今天觀測，清晨6時19分嘉義出現攝氏16.5度，創今年入秋以來最低溫，另外，關島附近有一熱帶性低氣壓，最快今天有機會發展為今年第22號颱風蘇拉。



東北季風持續影響台灣，北台灣明顯有涼意，中央氣象局觀測，今天清晨6時19分嘉義出現16.5度，預報員陳建安今天受訪時說，由於乾空氣南下，西半部日夜溫差大，也創下今年入秋以來最低溫紀錄。



他表示，今天白天陽光有機會露臉，北部高溫約25 、26度，中南部高溫約26到28度，不過，明天起水氣增加，北台灣又會有明顯降雨，預計26日後東北季風減弱為東北風，氣溫才會回升，北部高溫約26到28度，中南部有機會上看30度以上。



他補充，今年第21號颱風蘭恩今天凌晨2時登陸日本，持續往北海道移動，預計今天下午就會轉變為溫帶氣旋，關島附近還有一個熱帶性低氣壓，最快今天就可能發展為今年第22號颱風蘇拉（Saola，越南命名）。



至於是否影響台灣，他表示，目前這個熱帶性低氣壓距台仍遠，未來路徑變數仍大，影響台灣與否還要再觀察。