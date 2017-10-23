〈財經主筆室〉十九大後的兩岸關係續留白卷？穩固經濟信心才是股市良藥

中國十九大將於10月24日閉幕，接著蔡英文總統將於28日出訪太平洋友邦，屆時習近平與蔡英文又將發表演說，前者在開幕式時重提一中原則與九二共識，而後者在國慶日談「不走回對抗老路，但也不在壓力下屈服。」二人是否會有進一步對於未來兩岸關係的陳述，將成為左右台股未來一周，甚至更長遠台灣經濟的關鍵，更牽動對兩岸關係相對敏感的外資動向。



蔡英文上任一年來，有關九二共識繳回一張空白卷，對岸在官方立場上是多次「已讀不回」，檯面上的官方交流中斷，習近平十九大開幕式重提一中原則，表示只要認同兩岸同屬一個中國就能開啟對話。從蔡英文國慶日言論來看，這個問卷應該會一直呈現空白狀態。此次出訪太平洋友邦定調為「尋親之旅」，目的拉攏南島語族國家並維固邦誼，中間甚至行程將過境美國夏威夷及關島，行前或是過境美國時談話是否再提兩岸關係或是新南向等政策，將決定未來短中期內台灣經濟方向，是無論民眾或股民都不可不留意的重要面向。



台灣身為小型經濟體與海島國家，很難「政治歸政治，經濟歸經濟」，過去一直仰賴蘋果新手機主要供應鍊利多，支撐今年出口與台灣GDP成長，讓台股站上長時間的萬點，也支撐住民眾的消費意願與國內經濟，但新機11月開始全數上市，本夢比已用盡，近期再傳減單、代工廠裁員說法，新機出貨潮還能撐多久？而兩岸關係急凍的後續經濟效應已開始顯現，國內旅館與遊覽車業驚傳大舉出售潮，年初政府推三億補助、國旅卡八千元用於旅行激勵已用盡，最近又傳要減免房屋稅、地價稅，被批為是「抒困」業者的短期作法。航空業也一樣，2016首季兩岸鼎盛時期，每周兩岸往返航班有886班，現在剩不到三分之二。



政府力推新南向，結果不斷增加來台免簽證東南亞國家，去年開放泰國免簽後，9月底再增試辦菲律賓民眾免簽來台，估可達到一年增逾三成達到入境30萬人次的目標。然而台北市議員甫公布資料，光台北市上半年熱門景點觀光客減少270萬人次之多，旅館住房人數陸客也減少逾41萬人，相較於東南亞增加的11萬人，仍難彌平損失。首府如此，台灣其他縣市鄉鎮更不用說，而看不見的夜市、小吃攤、一般餐廳、精品業、服飾業等也在縮減開支。



官方交流中斷，但民間交流卻在反向流出，習近平十九大一席「 尊重台灣人的制度方式，讓台灣同胞在大陸學習就業生活擁有國民同等待遇」向民間大釋善意，會後立即傳出福建三年內要引進1000名台灣教師到大學任教，也歡迎大學機構承包職業學校的消息。中國大陸「窮台」正四面八方而來，小英政府除了緩不濟急的新南向以外，還需要更多「不屈服於壓力」的有力政策，信心始終是金融市場與股市的良藥，穩固經濟信心基石與照顧民生是任何國家領導人需要正視的嚴肅課題。