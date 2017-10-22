許淑淨傷後復出 全運會摘金

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨因傷退出世大運，今(22)天於傷後復出，出戰全運會，在女子53公斤級賽事，以抓舉90公斤、挺舉115公斤，總和205公斤的成績，輕鬆摘下金牌。



全國運動會是以縣市為主的競賽，106年全運會今(22)天全面開始，舉重女子53公斤級賽事在宜蘭縣立東光國民中學進行。



連獲2012年倫敦、2016年里約兩屆奧運金牌的許淑淨，原被看好在2017年第29屆夏季世界大學運動會能為地主台灣留下金牌，她也受邀在開幕式擔任傳遞聖火的重要工作，但她先以身體不舒服為由婉拒傳遞聖火的儀式，之後又因傷放棄參加世大運比賽。



率先開始的抓舉，許淑淨開把就成功舉起80公斤，第2次試舉再順利舉起90公斤，第3次試舉挑戰大會紀錄的92公斤失敗。



接著在挺舉中，許淑淨開把也順利舉起105公斤，第2次試舉110公斤也成功，最後挑戰115公斤成功。



最終許淑淨以抓舉90公斤、挺舉115公斤，總和205公斤的成績拿下金牌。