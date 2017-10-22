警政署發表問卷 3款新警服供選擇

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）警政署透過NPA署長室臉書公布3種新警察制服款式，新警服設計分別有舒適簡約型、專業戰術型、傳統改良型，調查時間從20日下午5時至30日上午10時，初樣連結文件僅為意見調查，非最終定案，調查時間到10月底。



NPA署長室臉書貼文公布3款新警察制服款式，內容提及，「這份試題，要選的不是標準答案，是警察制服的未來。沒有正確答案，只問自己想要的是什麼？讓大家都能有充分表達意見的機會，也讓設計回歸最原始的需求」。



舒適簡約型警服是以運動機能服飾為發想，希望員警執勤時便於活動；第二種是參考各國特勤單位和市面戰術商品，具有強化保護，設計包含多口袋和多剪裁；第三種則是以現行制服為基底，但使用新材質、新技術，讓民眾無須重新適應，後續採購相對簡單。



NPA署長室臉書連結文件不僅詳細說明3款新警服設計樣式，連同衣服配色也在文件內容中，也提供意見調查文件連結，但多數基層員警認為，調查時間太短，且並非最終定版，不知何時才能穿到新警服。