政府不蓋自己蓋！摩洛哥偏鄉自來水管線啟用 婦女展笑顏

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）北非摩洛哥擁有著撒哈拉沙漠的壯闊風景，以及精緻典雅的伊斯蘭建築，令不少旅人趨之若鶩，更曾被法國殖民者稱為「被時間洪流遺忘的地方」，在那些遠離觀光區的偏僻小鎮，時光彷彿自1940、50年代就被按了暫停鍵。

偏僻山城中有沒自來水，當地婦女們的地位仍然較男性低落，女人不被尊重更是稀鬆平常的事情，因為水源是做家事用的，取水的責任便落到婦女們頭上，諷刺的是，當女人們走在崎嶇的山路上，提著沉重的水桶的同時，男人們卻在咖啡館的陽台上喝茶閒聊。

電影《珍愛泉源》 (La Source des Femmes) 就曾以此題材，拍攝了摩洛哥的婚姻、性別、結構分工衝突的故事。

非政府組織阿塔(AtaaCF ，عطاء A'Taa)，字面上意思是： 「不求回報的那種給予」，由於不忍看到這些偏鄉居民遭受沒水、沒食物、沒書可唸之痛苦，便號召來自社會各界有心人士，以最直接、效率地方式把水資源及其他生活必需資源送到各個偏僻村莊去。

水資源送到了，名叫札哈拉的小女孩和祖母終於可以好好清潔自己了，小女孩從這 天起，可以不用天天跑老遠幫忙提水，並和其他城鎮的孩子 一樣，背書包去學校上學。

這樣潑水、嬉戲過去對小鎮的孩子說，曾經是多麽奢侈的遊戲，村子有了自來水管線後，孩子們終於可以喝乾淨的飲用水長大，然後把時間花在 學習上、玩耍上。

自來水管線接通後，婆婆終於可以在村內自家門前洗洗刷刷，不用扛著衣服碗盤 往返家與翻山越嶺外的水源了，生活更便利也更衛生了呢！

正在開挖水源與管線的 ATAA 阿塔工作人員們。