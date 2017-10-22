從「水門案」看「通俄門」 連恩尼遜新片《推倒白宮的男人》掀話題

改編真人真事，由金獎名導雷利史考特（Ridley Scott）與兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）聯合監製、「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）領銜主演的電影《推倒白宮的男人》（Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House），也是影史首部以FBI內部視角，來描繪「水門案」政治醜聞的作品，將帶領觀眾見證FBI副局長馬克費爾特（Mark Felt），如何一步步成為推倒白宮的「深喉嚨」！

巧合的是，片中所描繪的歷史事件，正好與當今美國政治局勢相似：美國司法部指派前FBI局長穆勒（Robert Mueller）擔任特別檢察官，調查現任總統川普（Donald John Trump）。今昔對照，讓本片更像一則以古喻今的政治預言。本片在多倫多影展舉行世界首映，也激起各界好評盛讚，《Screen Daily》：「憑藉連恩尼遜的穩健演出，本片成功將深喉嚨的故事，轉變成一個精彩又引人入勝的政治電影！」

《推倒白宮的男人》改編自馬克費爾特的兩本自傳《FBI金字塔》（The FBI Pyramid）與《一個特工的告白》（A G-Man’s Life），從美國憲政史上最大政治醜聞「水門案」切入，引領觀眾深入腐敗的權力核心，揭露白宮與FBI之間的權力鬥爭、競選舞弊，還有政府和新聞自由之間的角力拉扯，並將焦點擺在美國前聯邦調查局副局長馬克費爾特身上，揭露他不惜賭上職業生涯、家庭幸福，甚至自己的人身安全，也要揭露這些政治秘辛的原因。

尤其歷史總有驚人相似之處，就在今年五月，美國總統川普突然開除FBI局長柯米（James Comey），並中斷「通俄門」調查。其後，代理司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）指派前聯邦調查局局長穆勒（Robert Mueller）擔任特別檢察官，監督FBI對俄羅斯是否干預2016年大選的調查，探究川普陣營是否私通俄國。一般認為，此調查結果極有可能讓川普總統面彈劾危機。面對這種巧合，在片中飾演FBI探員的托尼戈德溫（Tony Goldwyn）就曾表示：「每次想到我演出的電影，和真實上演的政治事件竟是如此相似，就讓我渾身起雞皮疙瘩！」