從「水門案」看「通俄門」 連恩尼遜新片《推倒白宮的男人》掀話題

改編真人真事,由金獎名導雷利史考特(Ridley Scott)與兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)聯合監製、「地表最強老爸」連恩尼遜(Liam Neeson)領銜主演的電影《推倒白宮的男人》(Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House),也是影史首部以FBI內部視角,來描繪「水門案」政治醜聞的作品,將帶領觀眾見證FBI副局長馬克費爾特(Mark Felt),如何一步步成為推倒白宮的「深喉嚨」!

巧合的是,片中所描繪的歷史事件,正好與當今美國政治局勢相似:美國司法部指派前FBI局長穆勒(Robert Mueller)擔任特別檢察官,調查現任總統川普(Donald John Trump)。今昔對照,讓本片更像一則以古喻今的政治預言。本片在多倫多影展舉行世界首映,也激起各界好評盛讚,《Screen Daily》:「憑藉連恩尼遜的穩健演出,本片成功將深喉嚨的故事,轉變成一個精彩又引人入勝的政治電影!」

《推倒白宮的男人》改編自馬克費爾特的兩本自傳《FBI金字塔》(The FBI Pyramid)與《一個特工的告白》(A G-Man’s Life),從美國憲政史上最大政治醜聞「水門案」切入,引領觀眾深入腐敗的權力核心,揭露白宮與FBI之間的權力鬥爭、競選舞弊,還有政府和新聞自由之間的角力拉扯,並將焦點擺在美國前聯邦調查局副局長馬克費爾特身上,揭露他不惜賭上職業生涯、家庭幸福,甚至自己的人身安全,也要揭露這些政治秘辛的原因。

尤其歷史總有驚人相似之處,就在今年五月,美國總統川普突然開除FBI局長柯米(James Comey),並中斷「通俄門」調查。其後,代理司法部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)指派前聯邦調查局局長穆勒(Robert Mueller)擔任特別檢察官,監督FBI對俄羅斯是否干預2016年大選的調查,探究川普陣營是否私通俄國。一般認為,此調查結果極有可能讓川普總統面彈劾危機。面對這種巧合,在片中飾演FBI探員的托尼戈德溫(Tony Goldwyn)就曾表示:「每次想到我演出的電影,和真實上演的政治事件竟是如此相似,就讓我渾身起雞皮疙瘩!」