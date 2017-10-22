台東再度出現日本腦炎患者 目前情況穩定。

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）時隔3年台東再度出現日本腦炎患者，一名47歲男子確診感染日本腦炎，目前情況穩定。



台東縣衛生局疾病管制科業務負責人黃崎軒今(22)天表示，10月17日台東一名日本腦炎個案確診，成為台東今年第一起案例，也是台東3年來再度出現日本腦炎個案。



黃崎軒表示，個案是47歲男子，最近在鹿野鄉工作，每天上下班會經過一家豬舍，發病送醫檢查，確診日本腦炎，目前狀況穩定。衛生局這幾天已經針對豬舍及其附近實施消毒作業，並通知附近民眾接受疫苗注射。



黃崎軒表示，5至10月是日本腦炎感染高峰期，雖然現在已經10月底，民眾還是不能掉以輕心。日本腦炎病媒蚊為三斑家蚊及環蚊家蚊，這些蚊子主要是吸豬的血，偶爾才會吸人血。



黃崎軒呼籲民眾，日本腦炎病媒蚊喜孳生在豬舍、水田、灌溉溝渠、池塘、草地積水及大型容器內，於夜間活動，吸血高峰為黃昏及黎明，民眾外出遊玩時應避免在吸血高峰期時於上述地點活動，穿著長袖長褲、塗抹防蚊藥劑也可降低病媒蚊叮咬之風險。



家中有幼兒和孩童，必須按規定注射疫苗。成人如居住或工作地點鄰近養豬場、水田等高危險地區，則可至醫院自費接種日本腦炎疫苗。