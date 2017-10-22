客家妹挺客家人 蔡總統承諾保存客家文化

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市客家義民嘉年華今年邁入30週年，總統蔡英文致詞時說，以往是「客家人挺客家妹」，現在「客家妹當總統」，承諾會挺客家人，投入逾百億元啟動浪漫台三線計畫。

蔡總統、客家委員會主委李永得、台北市長柯文哲、台北市客家事務委員會主委曾年有及多名市議員，今天上午出席客家義民嘉年華活動，由蔡總統、柯文哲擊鼓，象徵活動開始。柯文哲隨後帶領市府官員挑扁擔踩街，一路從凱達格蘭大道走至台北市客家文化主題公園。

蔡總統致詞時表示，30年前的第一屆客家義民嘉年華由客家鄉親辦理，持續到今天，不僅吸引許多客家朋友，還有來自世界各地的人，感受到了客家義民精神的團結和凝聚力，同時，30年前也是還我母語運動發起的時候。

蔡總統說，在所有客家前輩努力下，今年6月已有客語電台「講客廣播電台」，目前將客語列為國家語言的客家基本法修正草案，也被行政院列為優先法案送到立院審查。

此外，浪漫台三線計畫也已正式啟動，蔡總統說：「整合各部會預算加上前瞻計畫，陸續將要投入超過100億的預算，來把台三線觀光產業做起來。」

最後，蔡總統用客語說：「在過去客家人挺客家妹，現在客家妹當總統，也要挺客家人。」，表示會讓歷史持續保存、發展，振興客家產業，讓台灣客家文化成為最珍貴的資產。