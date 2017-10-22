台北旅展超強住宿券 理想同樂會每晚3970元

蘇花改進入通車倒數，蘇澳到南澳路段將於2018年農曆春節前通車，花蓮可望成為明年旅遊的熱門首選，消費者此時購買旅遊票券正是時機，理想大地看準明年東部旅遊熱潮，於 10月27日至30日盛大開展的台北國際旅展ITF，推出適合揪團合購的【理想同樂會住宿禮券】，一次購買五天四夜行程，可自行選擇一次入住或分次使用，平均每房只要$3,970，旅展再加碼好康三重送，其中又以 履約期間「免費招待乙位兒童」、「當月壽星免費升等套房」 優惠讓許多爸媽趨之若鶩， 今年底前入住更加贈千元折扣金 ；不少消費者早就蓄勢待發，準備來現場搶便宜！

位於世貿三館G350的理想大地，今年推出一泊一食、一泊二食、二泊三食等多樣化的旅遊票券，值得一提的是，瞄準國內家庭旅遊需求，於票券履約期間內，另外加碼招待乙位7-12歲不佔床兒童，付費第3人還可享升等豪華客房兩床房型，當月壽星依房型人數更享有免費升等21坪套房，多重驚喜好康要讓旅展現場的消費者，優先以優惠價格入住2018年最夯旅遊熱門區。此外，購買票券後在年底前入住更加贈$1,000元折扣金，不但能折抵飯店歐式三層下午茶、歐式自助晚餐，還能用來折抵自然生態公園的精彩DIY活動，多重優惠的吸引力，快趕上這波理想熱潮！

旅展四天，現場更準備滿額送好禮活動，單筆消費滿一萬元送套房升等券乙張，滿兩萬加贈現金券$1,000元，滿五萬再加贈總理套房房型升等券。無法親赴展場的民眾，也可上理想大地官網訂購，同步享有展場優惠價格與好康三重送！