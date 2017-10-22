西班牙強硬 加泰隆尼亞人感覺遭踐踏

（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）西班牙政府維持強硬立場，打算解除加泰隆尼亞自治區政府職務，重新選舉；加泰隆尼亞領袖將於下週決定如何回應。一名挺獨的加泰隆尼亞人說，馬德里在踐踏他們的權利和想法。

西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）今天召開臨時部長會議，決定要求參議院「免職」加泰隆尼亞自治區政府，並於6個月內重新辦理選舉，阻止加泰隆尼亞獨立。

參議院可能於23日開會討論，並於27日表決。一般認為，參議院的意見與馬德里政府一致。

加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）晚間於電視演說中表示，對加泰隆尼亞來說，這是自獨裁領袖佛朗哥（Francisco Franco）時代以來最糟的打擊，「把一個不符合公民選擇的政府強加於人民，絕非法治國家的作為」。

普伊格蒙特說，他預計下週於區議會舉行大會，討論如何回應馬德里政府。

普伊格蒙特曾揚言，若馬德里政府啟動憲法第155條中止加泰隆尼亞的自治權，他可能會召開議會，直接宣布獨立。

但法國的歐洲第一電台（Europe 1）注意到，他在今晚的演說中，並未提到「獨立」字眼。

此外，加泰隆尼亞首府巴塞隆納今天傍晚有45萬人上街，要求釋放兩名日前被捕的獨派人士庫伊薩特（Jordi Cuixart）與桑傑士（Jordi Sanchez）。

​當地警方估計，今晚的遊行人數較10月3日的抗議警察暴力遊行還多，應是自加泰隆尼亞舉辦獨立公投以來，規模最大的一次街頭行動。

費加洛報（Le Figaro）訪問巴塞隆納的22歲銀行職員阿古特（Meritxell Agut），他說，「我非常憤怒，也極度傷心，因為我感覺他們在踐踏我們身為加泰隆尼亞人的權利和想法」。

法國世界報（Le Monde）訪問到的教師侯安（Joan ）則認為，民眾很難一直響應獨派的要求上街，但「我們沒有選擇，唯有如此，馬德里才會瞭解我們是不會讓步的」。

加泰隆尼亞於10月1日舉辦自決公民投票，有9成票數贊成獨立，但投票率僅42.3%。

保守派的拉荷義對加泰隆尼亞的獨立行動採取強硬的反對立場，數度重申公投違法，並不惜中止加泰隆尼亞的自治權，但此舉可能引發加泰隆尼亞獨派的激烈抗議，反對獨立一派也不會樂見。

西班牙的民主化進程始於1970年代，於1978年頒布憲法，至今從未對自治區動用過第155條，這項條款被視為處理這次政治危機的終極選項。