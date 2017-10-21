【更新】塞爾維亞市長訪宜蘭　用餐突暈倒不治 外交部協助處理

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）來自塞爾維亞「克盧賽瓦奇」的市長奈斯托羅維奇（Dragi Nestorovic），今（21） 日上午至宜蘭參訪，在中午用餐時突然昏厥，當場失去生命跡象，送醫後仍然不治。目前後續事宜由外交部協助處理。

《蘋果》報導，奈斯托羅維奇（60歲）來台是進行經濟發展相關的參訪行程，今晨一行人來到宜蘭參觀酒廠，將近中午至餐廳用餐。當時奈斯托羅維才剛吃一口麵包，就突然昏倒失去意識。

餐廳隨即協助叫救護車，宜蘭縣消防局緊急派遣人車趕到，但奈斯托羅維已經臉色發紫、失去生命跡象。當時救護員一度以為他是噎到，但暢通呼吸道後，卻只清出零星麵包碎屑。

經緊急將他轉送國立陽明大學附設醫院救治後，雖然確認並不是噎到所致，但搶救無效，奈斯托羅維仍在下午宣告不治，詳細死因仍待調查。

蘋果報導指，原本該團預計今日就要出境回國，卻發生不幸，同行人員情緒低落不願發表意見，在外交部人員陪同下，搭車隨警方離去。

中央社引述行政院發言人徐國勇表示，已請外交部協助處理相關後續事宜。

徐國勇下午陪同行政院長賴清德在宜蘭參訪時說，初步了解，這名市長可能是因身體疾病不治。行政院已請外交部盡速協助處理相關後續事宜，也將透過外交管道，通知塞爾維亞政府。

中央社