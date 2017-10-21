盼台灣成環保燈塔 副總統陳建仁:2050年可能禁止燃煤發電

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）副總統陳建仁今（21）日上午出席「台灣環保運動回顧與展望研討會」，表示政府有決心在2025年全面廢核，屆時提升再生能源發電占比為20%。

而為了改善空污，台灣目前的燃煤發電比重為45%，和德國差不多，因此台灣禁止燃煤發電的時程，預估會訂在2050年。

台灣環境保護聯盟成立30週年，今舉行台灣環保運動回顧與展望研討會，邀請專家學者及環保團體人士，以反核運動、各地反公害運動和能源為主題，分別進行座談。

陳建仁致詞時表示，環境污染無國界，區域及全球都有責任。他非常感謝台灣環保聯盟長年來為台灣環保運動所作貢獻，並希望能看到更多年輕世代為環保努力。

陳建仁說，國內外近年來都出現要求禁止燃煤及「非煤家園」的訴求，並且有幾個國家已公布停止燃煤電廠的時程。例如法國、芬蘭宣稱在2023年，英國 2025年，加拿大2030年，德國在2050年將全面停止燃煤發電。

陳建仁進一步指出，這些國家除了德國之外，其電力供應有很大的比重來自核能。法國核能占比高達78.3%，燃煤只有2.2%；而加拿大與芬蘭也有豐沛的水力與核能發電。

至於德國因燃煤發電量比重，跟台灣相近，在45%左右。因此參考德國，把台灣禁燃煤電廠的時程，訂在2050年，比較合理。

陳建仁強調，污染是無國界的，區域及全球都有責任。台灣在全球環保行動上也沒缺席，例如與美國政府合作的「國際環境夥伴計畫（International Environmental Partnership）」，推動包括「全球環境教育夥伴」、「城市清潔空氣夥伴」、「泛太平洋氣候變遷調適」等專案，希望環境保護的工作越做越好，台灣也會全力以赴實踐聯合國「永續發展目標」（SDGs）。

陳建仁說，總統府每個月都會邀集相關部會首長，就科技、環保議題進行討論。行政院環境保護署副署長詹順貴曾和他提起，目前經濟部與環保署對於如何讓中鋼、中油及台電減少污染排放，都有詳盡的規畫。政府一定全力以赴，讓台灣的空氣品質愈來愈好。

副總統也希望在場的環保尖兵們，能給予政府鞭策及監督，讓政府做得更好，共同為台灣的環保打拼。他也期盼，台灣未來在環保議題上，也能成為「亞洲燈塔」。