十月最大流星雨！獵戶座流星雨今晚極大期　每小時可見20顆

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）十月最大流星雨來了！獵戶座流星雨、藍綠色天王星，天文美景可以一次看個夠！

今天10月21日是獵戶座流星雨極大期，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時可以看見約20顆流星。

根據臺北市立科學教育館的新聞稿，除了流星雨外，最近還是最適合觀賞天王星的時節，十月天文美景將讓您一次看個夠！

臺北天文館特別於10月21日（週六）晚間19時至21時開放第二觀測室，讓大家透過高倍率的專業天文望遠鏡觀，賞藍綠色的天王星，千萬別錯過！

獵戶座流星雨是每年固定發生的中小型流星雨，由著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質所形成，活動日期一般介在10月2日至11月7日之間，今年預計極大期落在今天10月21日。

由於21日不但是星期六，而且恰逢農曆初二的眉月，幾乎不受月光影響，觀測條件良好。獵戶座約在晚上22-23時從東方升起，在10月20日晚上22時以後至10月22日清晨天亮前，都是適合觀賞的時間。

這個流星雨的極大期通常會延續好幾天，從10月中到10月底的半個月期間，都可以觀賞。

至於天王星，是第一顆用望遠鏡發現的行星，也是太陽八大行星中唯一「躺著轉」的行星。天王星將在10月20日達到衝的位置，也就是以地球為中心，太陽和天王星在地球兩側的地方，此時幾乎是它一年中最接近地球、最亮、視直徑最大的時候，整夜可見。

臺北天文館特別於10月21日（週六）晚間19時至21時開放第二觀測室，讓大家透過高倍率的專業天文望遠鏡觀賞藍綠色的天王星，千萬別錯過！

地址:臺北市士林區11160基河路363號 (如何到達天文館)

前往天文館的交通資訊

自備交通工具：

1、高速公路— 基河路/重慶北路交流道：重慶北路 — 百齡橋— 中正路 — 基河路（363號）

2、高速公路/松江路交流道：民族東路 — 中山北路 — 捷運劍潭站 — 基河路（363號）

地下停車場資訊：

1. 位置：本館地下1、2樓（由美崙街進／出）。

停車車格數：小客車車位230位(含身心障礙停車格4位)。

車輛限高：2.1公尺。



2.停車場開放時間：

平日：週日至週五上午8時至下午5時30分止（下午4時起停止入場）。

週六：上午8時至晚上9時止（晚上8時起停止入場）。

逢週一休館（國定假日除外）。