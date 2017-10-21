【台大潑酸案】台大及台科大兩男戀剛分手即傳憾事 北市家暴中心曾介入

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣大學昨（20）日凌晨發生潑酸事件，造成一死3傷。經調查，是台灣科技大學碩士班的張姓校友與就讀台大的謝姓男學生發生糾紛所致。

中央社報導，事發地點宿舍周遭，昨晚已出現海報、紙鶴、鮮花等，共同祈禱傷者早日康復、校園恢復平靜。有人在海報上寫到，「願我們都能體會真愛，學習真愛，找到真愛，並能在其中找到真正的自由。」



昨晚研究生宿舍外大圓柱已張貼黃色海報，有不少師生留下祝福話語，祈禱傷者早日康復、校園恢復平靜，不少人提到受波及受傷的女宿舍監阿姨（夜間保全人員），希望她能早日回到校園。



昨事發後，死者照片在網路、PTT上傳播，造成許多學生的心裡陰影。台大學生心理輔導中心這兩天動員大量人力，為受到事件影響的學生，提供安心諮詢。同時也在事發的研究生宿舍，安排一個抒發和祝福的小空間，讓師生把想說的話、想表達的情緒，以各種形式表達出來。



校方也指派心理輔導人員進駐事發地點的研究生宿舍，並針對傷勢最嚴重學生就讀的心理系，加強師生安撫與支持協助。

學務長陳佳慧昨陸續發出至少3封公開信給全校師生，呼籲關照自己的身心狀況，也注意周遭師生朋友的反應，若有明顯影響到作息、人際互動或課業，必須尋求專業協助。

潑酸事件中一位傷者是外包的保全人員。中央社引述台大校方21日指出，恐難以公務預算給予慰助，但仍會用募款等方式盡力幫助。

至於外界質疑死傷者都是男性，卻發生在女性宿舍。台大主任秘書林達德20日曾解釋，第一現場是男、女宿舍共用的傳達室。女宿有門禁，男宿則是開放空間形式，男女宿間以一穿堂隔開。

傳達室設置於靠女宿這邊，屬於男女宿共用，男學生也常會到傳達室拿信件、詢問相關事宜等。

保護司長張秀鴛20日說，台大潑酸案謝姓受害者，9月因遭親密關係家暴被通報，保護資源有到位。但因處分手初期，不想激怒對方，沒聲請保護令，發生憾事令人震驚。

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛20日晚間接受中央社訪問時表示，案發後保護司介入了解，發現台北市家庭暴力暨性侵害防治中心在9月16日曾接獲通報，謝姓受害者遭親密關係家暴，當時是被勒脖子。



北市家防中心在9月18日開案服務，張秀鴛表示，當時社工、警方、自殺防治人員都有和被害人討論，提供安全計畫，如切勿單獨談分手、要在爸媽面前談分手、上放學避免落單、也討論要不要聲請保護令。



張秀鴛表示，據了解，當時謝姓被害人認為還在分手初期，不想激怒對方，沒有同意聲請保護令；但社工等人員也有陪同張姓校友去看精神科。北市的保護網絡做的很徹底，但遺憾的事件還是發生，令人很震驚。

中央社引述張秀鴛說，從過去幾起情殺事件看來，「寧願玉碎、得不到就要毀掉」的心態可議，分手好像就是世界毀滅，顯示台灣情感教育欠缺，還有很大的空間需要努力，不應漠視。

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