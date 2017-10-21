林書豪膝蓋開刀順利笑稱手術帽「真性感」 教頭病床前相挺

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）NBA籃網隊「豪小子」林書豪因右膝髕骨肌腱斷裂進行手術，雖然確定整個球季報銷，但籃網隊稱，預期他能完全復原，在「明年此時」復出。

聯合報報導，籃網由隊醫威廉斯（Riley Williams）為林書豪進行手術，球隊也在手術結束後透過聲明表示，林書豪修復右膝傷勢的手術十分成功，「雖然今年球季確定缺席，但預期他能夠完全復原。」

總教練亞特金森（Kenny Atkinson ）也到醫院相挺，他說，「球隊就是他第二個家庭。」

林書豪台灣時間21日凌晨2時左右，在自己的臉書和Instagram，都po出戴著手術帽的照片，感謝大家支持。

他在臉書上寫著：「感謝大家的愛戴 ！非常驚訝這麼多人為我加油，復健之路現在展開了，看看我戴的帽子非常性感。」

照片中站在一旁陪伴的，正是籃網隊總教練亞特金森。林書豪臉書PO文9小時後，就有4.5萬網友表達心情。

亞特金森表示，「他對這支球隊貢獻很多......他其實可以去其他球隊，但他選擇了我們，所以他就是我們的一員，一名籃網人，能夠有他在身旁，對我來說是好事。」

聯合報報導，林書豪在2016年與籃網簽下3年3600萬美元合約。去年球季林書豪就因大腿拉傷缺席多場比賽，籃網有他時拿下13勝20敗，沒有他時戰績是7勝42敗。

延伸閱讀 【NBA新球季】林書豪奪18分因傷退場 籃網不敵溜馬吞首敗