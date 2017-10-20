「彼時‧此刻──臺灣近現代寫真」史博展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）

攝影術發展之初，相機等設備珍貴難得，顯示出「照相」對於早期臺灣民眾而言，是特定階級才能接觸的特殊技術；和今日的我們，人手一機，隨時隨地可自拍、修圖，立即上傳社交平臺構成鮮明的對比。

為呈現過去百年臺灣人文地景的流轉，國立歷史博物館特別舉辦「此時、此地、此刻──臺灣近現代寫真」展出本館館藏近現代臺灣攝影作品約160餘件，透過這些珍貴的老照片見證百年來攝影語彙的變遷，引領觀者反思我們身處的「此時、此地、此刻」。

臺灣攝影史之濫觴，可溯至19世紀起，外籍人士為了調查、研究等特定目的所留下的「紀實攝影」。1848年，荷蘭商船將「暗房」引入日本，為日本攝影術發展之開端，日本以「肖像寫真」作為基礎，開設「寫真館」，以影像記錄風俗與地景。

1895年，中日簽訂「馬關條約」，臺灣成為日本殖民地，統治階層將攝影術引進寶島。因此臺灣也成立許多「寫真館」，菁英仕紳們紛紛為自己及家人留下肖像作為紀念，也為家中的庭園造景留下影像紀錄。本次展出「林寫真館」創立人林草及其子林權助之作品，即為日治時期臺灣人開設「寫真館」之實例。除寫真館之外，官方攝影師及新聞記者，也留下了一套套記錄了當時臺灣產業、風土民情及大型活動的《寫真帖》。從這些《寫真帖》中，我們可看到日治時期寶島的產業發展以及民眾日常生活之樣貌。

1945年後的館藏攝影作品，許多前輩攝影師以鏡頭捕捉臺灣各行各業勞動者的面貌，以及市井小民的生活故事，並反映了1950年代以降臺灣社會發展的面貌；而攝影大師郎靜山先生，則以東方文人畫與詩意的攝影風格獨領風騷。

此外，本展也將展出本館及臺北城南區的舊日影像。本館前身為日治時期的商品陳列館，周邊為臺北苗圃（今行政院農委會林業試驗所）與建功神社等建築；距本館步行十分鐘路程，以美食聞名的南機場夜市及其周邊地域，當時則作為練兵場及軍機起降場所。透過記錄臺北地景的老照片，我們可知本館原初的日式建築面貌，與現今中國明清時代的宮殿式風格大不相同；也得以了解本館及臺北城南區的過往今昔。