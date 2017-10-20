世界最棒島嶼票選 前三名菲律賓包辦

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）菲律賓長灘島（Boracay）、宿霧島（Cebu）、巴拉旺（Palawan）近日在一全球最佳島嶼票選中分別拿下前三名，至於國內民眾最喜愛的印尼巴里島，則是拿下最棒島嶼第九名。

總部在紐約的康泰納仕Condé Nast集團旗下的《旅遊者雜誌Condé Nast Traveler》周二發佈一份由全球30萬名讀者票選的排行榜，裏面列出全球30個讀者票選最棒的島嶼，以下列出前十名的島嶼及上榜理由。

第一名長灘島（Boracay）：位於菲律賓西部的長灘島，擁有細白沙灘，而淺灘地形適合游泳與浮潛。夜生活也是相當熱鬧。

The image shows Henann Garden Resort in Boracay Island. (Image courtesy of Hotels.com)

第二名宿霧島（Cebu）：宿霧島以美麗沙灘聞名，島上有許多理想的餐廳及購物環境，雜誌也推薦旅客搭1.5小時的渡船至東邊的肯莫特斯島（Camotes Island）感受純淨真實的海島風情。

Cebu (Image courtesy of lapping/ Pixabay)

第三名巴拉旺（Palawan）：該島的地底河流景觀不久前被票選為世界新七大自然景觀之一，壯觀的鐘乳石洞亦值得一遊。

Underground River in Puerto Princesa, Palawan (Image courtesy of Wikipedia)

第四及第五名都是歐洲知名的渡假小島，前者是西班牙位於地中海的馬略卡島（Mallorca），島上滿佈古羅馬遺址，湛藍地中海海景及山景盡收眼底，後者是希臘的米科諾斯島（Mykonos），是遊輪熱門停靠站。

其它第六至第十名的最棒島嶼，包括英國的百慕達（Bermuda）、位於加勒比海的法屬小島聖巴爾特（St. Barts）、英屬特克斯群島及凱科斯島（Turks and Caicos）、印尼的巴里島（Bali），以及英屬開曼群島（Cayman Islands）。