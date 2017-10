世界最棒島嶼票選 前三名菲律賓包辦

(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)菲律賓長灘島(Boracay)、宿霧島(Cebu)、巴拉旺(Palawan)近日在一全球最佳島嶼票選中分別拿下前三名,至於國內民眾最喜愛的印尼巴里島,則是拿下最棒島嶼第九名。

總部在紐約的康泰納仕Condé Nast集團旗下的《旅遊者雜誌Condé Nast Traveler》周二發佈一份由全球30萬名讀者票選的排行榜,裏面列出全球30個讀者票選最棒的島嶼,以下列出前十名的島嶼及上榜理由。

第一名長灘島(Boracay):位於菲律賓西部的長灘島,擁有細白沙灘,而淺灘地形適合游泳與浮潛。夜生活也是相當熱鬧。

The image shows Henann Garden Resort in Boracay Island. (Image courtesy of Hotels.com)

第二名宿霧島(Cebu):宿霧島以美麗沙灘聞名,島上有許多理想的餐廳及購物環境,雜誌也推薦旅客搭1.5小時的渡船至東邊的肯莫特斯島(Camotes Island)感受純淨真實的海島風情。

Cebu (Image courtesy of lapping/ Pixabay)

第三名巴拉旺(Palawan):該島的地底河流景觀不久前被票選為世界新七大自然景觀之一,壯觀的鐘乳石洞亦值得一遊。

Underground River in Puerto Princesa, Palawan (Image courtesy of Wikipedia)

第四及第五名都是歐洲知名的渡假小島,前者是西班牙位於地中海的馬略卡島(Mallorca),島上滿佈古羅馬遺址,湛藍地中海海景及山景盡收眼底,後者是希臘的米科諾斯島(Mykonos),是遊輪熱門停靠站。

其它第六至第十名的最棒島嶼,包括英國的百慕達(Bermuda)、位於加勒比海的法屬小島聖巴爾特(St. Barts)、英屬特克斯群島及凱科斯島(Turks and Caicos)、印尼的巴里島(Bali),以及英屬開曼群島(Cayman Islands)。