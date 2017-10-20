「行動奇航˙酷點任務」-新北資訊教育成果發表會

新北市教育局今(20)日起連2天在中山國中舉辦「 行動奇航˙酷點任務─新北市資訊教育成果發表會」，由侯友宜副市 長、教育局黃靜怡副局長、教育部資訊及科技教育司劉文惠副司長、 交通大學張懋中校長、交通大學前校友會會長宣明智先生、 國立臺北教育大學劉遠楨教授及Pepper機器人等貴賓共同主持 啟動典禮，貴賓們與台下超過百人的教師及學生， 一起搖動智慧手環累積能量，讓太空梭成功升空， 宣示新北市未來資訊教育方向「智慧學習新4界」，當天集結超過1 ,000人以上參與，活動現場熱鬧非凡。

教育局持續推動資訊教育向下扎根，於今年10月推出「新北資訊教 育週」系列活動，其中就屬今日為最大活動-資訊教育成果發表會於 今(20)日起一連2天於中山國中登場，活動包含「大會論壇」、 「行動教室」、「教師沙龍」及「互動闖關」四大主題區，其中互動 闖關區，闖關者須戴著智慧手環闖關，闖關數據及英雄榜及時將同步 顯示於會場大螢幕上，現場學生玩得不亦樂乎。闖關攤位由51所行 動學習學校所設置，各攤也運用最新科技進行教學體驗，其中五寮國 小「程式保齡球大賽」讓現場民眾堆疊程式積木；崇林國中「英數小 子一級棒」結合英語、數學與資訊科技跨領域課程，運用互動物件英 語單字拼字和七巧板套件拼出iPad中顯示的圖形；丹鳳高中「 浮空投影」則是運用物理觀念「全息投影」，用透明片動手自製金字 塔投影機，結合平板呈現3D立體投影具象；此外，活動第2日擴大 規劃「AV/VR體驗區」、「程式教育區」、「人工智慧區」、「 英雄電競區」等精彩好玩的活動，包含無人機、VR、 密室脫逃等許多有趣的科技應用體驗，讓參與民眾充分感受學習新樣 貌及最狂科技。

今日也安排了簽署合作備忘錄儀式，由教育局黃副局長與交通大學張 懋中校長代表簽署，侯友宜副市長擔任見證人，交通大學當天捐贈本 市100個智慧手環與使用平台，未來教育局及交通大學也將合作進 行程式設計及物聯網課程。

侯友宜副市長表示，新北市一直以來都非常重視資訊教育，從基礎教 育到中等學校教育的師資、課程都有完善的規劃，目的就是希望藉由 科技提升學生的學習成效，同時培養學生善用科技解決生活問題的能 力，而在未來的職場，科技應用的能力絕對是必備的基礎能力。新北 資訊週相關活動訊息可逕至專網參閱「http://it-wee k.ntpc.edu.tw/」。