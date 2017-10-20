人類至今發射哪些人造物體到太空？距地球多遠？

接續前文「認識太空環境：太空有多大？人造衛星在哪裡？」本文將簡要說明，除了人造衛星，人類至今天到底發射了哪些人造物體到太空？最遠到達哪兒？回答這些問題之前，我們可從歷史發展看到人類「仰望天際，尋求解答」的恆久渴望。

「人類必需從地球向上提昇，到達蒼芎之頂，才能充分了解我們居住的地球」......蘇格拉底，西元前399年。

「這是一個人的一小步，人類的一大步」......尼爾．阿姆斯壯，踏上月球第一步後，留下這句名言，7月20日，1969。

「我認為人類不到太空就沒有未來，我們需要激發下一代思考這些問題:太空中有什麼？有沒有外星人，我們在太空中孤獨地存在嗎？火星上的夕陽是何面貌？」.......斯蒂芬·霍金斯，英國物理學家，2016)

從希臘時代開始，天文學一直是重要學科(四藝之一)，然而受限於科技進展的腳步，天文學雖然己觀測，瞭解宇宙的面貌，但僅能「遠觀」，不能接近觀察對象。1957年是個重要里程碑，人類的第一顆人造衛星Sputnik上太空，開啓了美蘇的太空競賽，也間接促進相關科技的進展。人類對「瞭解蒼芎」永不止息的渴望，也因太空科技的快速進展從僅能觀測天文，變成太空探索航行，登陸地球以外的行星。60年來(1957至2017)，人類已發射幾種物體到太空:火箭、衛星、太空梭、太空船、太空站、太空望遠鏡、無人太空船、太空探測器、洲際彈道飛彈、等等，見下圖分類。

這些物體是如何發射上去的？都是利用火箭載著它們發射到太空，而不是它們自行飛出地球的。不同物體用不同等級的火箭，將該物體送到指定高度，再經由慣性作用在太空中移動或是繞地球轉。繞地球轉的物體大多稱作「人造衛星」或是太空站，在太空中航行大多是無人的太空船。以下簡要說明我們常指稱的「太空」迄今的空間範圍及發射到太空的各種航行器。

「太空」迄今的空間範圍

已知地球在太陽系內，而太陽系外又該如何稱呼，一般稱呼為「星際」(Interstellar)。也有人把太陽系內稱為「太空」(Space)，而太陽系外稱為「外太空」(Outer Space)。但也有人混成一團的稱呼地球外都是「太空」或「外太空」或是「星際」彼此之間沒有分別，見下圖。

各種太空航行器(人類發射至太空的物體)

● 無人太空航行器(Unmanned space craft)：無人太空航行器具有人類輸入的不同級別的指令，它們可以被遠端操控，有些具有自主的機器學習與人工智慧，分述如下:

1. 火箭(Rocket)：火箭或稱推進器，是利用排出物質以製造反作用力而前進的載具，用來運送衛星、太空梭、無人太空船、無人探測器等至指定高度。

▲載運福爾摩沙衛星3號的火箭(Minotaur)

▲載運太空梭的火箭

2. 洲際彈道飛彈(inter continental ballistic missile，縮寫為ICBM)：

洲際彈道飛彈是一種超遠程彈道飛彈，射程在5500公里以上，設計用途為投遞一枚或多枚的核彈頭。洲際彈道導彈發射後可以區分成下列三個飛行階段。第一階段：由火箭發射升空開始，飛行時間3-5分鐘不等，本階段結束時導彈一般處於距地面150到400公里的高度(已經進入太空範圍，到達LEO高度)。第二階段：約25分鐘，主要在大氣層外飛行。第三階段：再入大氣層(100公里)階段，飛行時間約2分鐘，撞擊地面時的速度可高達7公里/秒。

▲美國1970年代中期試射的泰坦二號洲際導彈

3. 衛星：正確說法是人造衛星，也就是繞地球軌道(LEO，MEO，GEO等等)運行，執行特殊功能的機器，將在另一篇說明衛星的種類及構造。

▲史上第一個人造衛星是蘇聯發射的Sputnik，自1957年至今2017年己有60年歷史，此衛星在一年內就結束壽命。

4. 太空探測器(Space probe)：太空探測器不一定繞地球軌道運行，是進一步探討太空星球或太空現象的機器。

a. 哈伯望遠鏡(Hubble Space Telescope，HST)：哈伯太空望遠鏡於1990年發射之後，已經成為天文史上最重要的儀器。它成功彌補了地面觀測的不足，幫助天文學家解決了許多天文學上的基本問題，有最敏銳的太空光學影像。

▲哈伯太空望遠鏡

b.無人太空船：航海家1號（Voyager1）是美國國家航空暨太空總署(NASA)研製的一艘無人太空探測船，1977年9月5日發射，截至2017年仍然正常運作。它是有史以來距離地球最遠的人造飛行器，也是第一個離開太陽系的人造飛行器。截至2017年6月30日，航海家1號正處於離太陽207.9億公里處。2012年6月17日，NASA公布，經過35年的飛行，航海家1號已經離開太陽系，成為首個離開太陽系的人造物體。航海家1號從1977航行到2017，已經在太空中航行40年了。將在另一篇說明航海家1號（Voyager1)。

▲航海家1號（Voyager1）

5.行星探測器：如：月球探測車(Lunar rover)、火星探測車(Mars rover)。

▲1971年月球上的阿波羅15號月球探測車

▲2015年10月在火星的好奇號火星探測車

● 有人太空航行器(Manned space craft)：

1. 太空梭(Space Shuttle)(在LEO範圍內)：太空梭是一種有翼的太空飛行機器，由輔助的運載火箭發射脫離大氣層，作為往返於地球與太空間的交通工具，外形像飛機。太空梭升入太空時跟其他一次性使用的太空載具一樣，是用火箭動力垂直升入。但之所以設計成具有機翼的造型，是因為此機翼除了可在回到地球進入大氣圈的過程中提供空氣剎車的作用降低墜落速度外，也可在降跑道時提供升力，作用與滑翔機類似。其目的地有前往衛星修理衛星、前往太空站作人員與物資的交換。

▲太空梭STS-120升空。

▲奮進號Endeavour停靠在國際太空站ISS

2. 太空站(Space station)(在LEO範圍內)：太空站是運行在太空的人造艙，有適合人類長時間居住的設計，可以作為太空人在太空停留和工作的場所。太空站能提供地面實驗設施所不能提供的低重力、宇宙空間環境等條件，主要被用於各種科學研究（尤其是研究長期滯留宇宙對人體的影響）。

▲美國的國際太空站International Space Station(1998建造)

▲俄國的和平號太空站MIR(1986至1996，已除役)

3. 載人太空船(Space craft)(超過GEO)：載人太空船目前的功能是探索太空(如Apollo登月計畫)，未來展望是運輸人到其他星球。也就是太空船會到更遠的地方(遠超過GEO)。

太空船與太空梭的形狀不同，因為太空船回地球方式不像太空梭是飛回來的，而是丟到大氣層再回地面，大部份是丟到海上再打撈；與科幻電影的太空船飛進星球再飛出去仍有一段距離。

載人太空船的移動路徑是從地球發射到太空，移動到外星球上空，再丟到外星球，再從外星球發射到太空，移動到地球上空，再丟到地球。可參考影片https://youtu.be/DSK_mymJvkM。

載人太空船的目的地如下：

a. 月球(1969年己成功)

b. 人類建立火星基地(Space X與NASA都預計在2030年)

c. 人類探索太陽系(未來展望)

d. 人類探索星際(太陽系外)(未來展望)

▲阿波羅17號登月太空船

結論：

從1960美國與蘇聯發射了許多太空載具到太空(有人的、無人的)，而為什麼要發射這些物體上去？發展太空載具主要是與太空競賽、軍備競賽有關連，此競賽的意涵是這兩國在作科技的角力，以示國家的強大及威嚇，避免被侵略，而後許多國家跟上太空競賽。同時這些競賽必然與科技發展正相關，也就是科技能力越高，太空能力才能有一定高度。如：積體電路是為了因應太空的微小化需求，才開始發展該科技。1970年代在美國貝爾實驗室(Bell Lab)為了通訊衛星設計了Unix語言，數年後發展為C語言作各種用途。GPS、遙測衛星也是從軍用演變到現在作為商用。

由此可發現科技發展大多是軍事需求所推動，但台灣是一個小國，暫時沒有能力發展太多軍事科技來帶動太空科技，所以應該將重心放到商用上，也就是利用現有太空科技來帶動商用，等有了錢再去各領域相輔相成。

台灣要如何利用現有太空科技？近年來網路快速成長及衛星微小化、商用化，並因台灣不是聯合國會員，無法發射衛星到GEO，只能到LEO。作者認為台灣迫切需要發射大量的立方衛星群到LEO，以接近聯合國會員國在GEO上的通信衛星功能。如果擁有大量的立方衛星群就可發展「小衛星大數據」的各項新應用。