為什麼夏綠蒂小公主的子女將不能繼承皇室頭銜？

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）英國威廉王子與凱特王妃的小女兒夏綠蒂公主未來的孩子可能無法擁有皇室稱謂，然而他的哥哥喬治小王子未來的孩子則是能夠繼承皇室頭銜的。

專門記錄英國王室新聞、歷史的刊物《MAJESTY magazine》總編輯Joe Little指出，小公主未來的子女無法繼承頭銜的原因是因為，正式的皇室頭銜傳男不傳女，但因小公主父親威廉王子的正式頭銜為劍橋公爵，所以她的稱謂為「劍橋夏綠蒂公主殿下」（Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge）。

但儘管這個習俗留傳已久，這並不代表沒有特例，國王或女王可以授予女兒或者兒子的孩子們皇室頭銜，伊莉莎白女皇過去就曾為女性皇室成員加上頭銜，包括她唯一的女兒安妮公主(Princess Anne)。

安妮公主當年婚後生子時也面臨了這個傳統，當年她認為，王室的特權可能會成為自己的子女的負擔，故拒絕為自己的孩子加上頭銜，所以她的一雙子女彼得(Peter)和佐拉(Zara)沒有頭銜長大。

安妮公主教育自己兩個子女的方式廣受外界讚揚，英媒對她的評價是：看似謹和傳統，但是卻能夠具有遠見，而她的弟弟安德魯王子的兩個女兒不僅擁有王室頭銜，還享受警衛的貼身保護，每年花掉納稅人25萬鎊。

總編輯Joe Little說：「夏綠蒂小公主未來成家後，將會面臨同樣的問題。」

也就是說，皇室成員兒子的後代皆會繼承皇室頭銜，女兒的後代則沒有，在威廉夫婦的家庭中，喬治王子的孩子會自動成為王子和公主，而夏綠蒂公主的孩子則不會。

這個皇室頭銜上的差異直到20世紀才被凸顯出來，因英國的歷史悠久，國與國或是貴族與貴族聯姻過去相當盛行，主要是用來穩固盟國關係，所以各國的公主們會和王子們結婚，孩子會沿用父親國家的頭銜。

但在現在這個自由戀愛的年代，再也不需要以王子和公主的政治婚姻穩顧兩國的關係，所以關於皇室頭銜的問題才逐漸浮出水面。