行政立法院長促銷香蕉 蘇嘉全:吃香蕉抗憂鬱 賴清德:加碼收購200噸

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）香蕉香甜好吃又具營養價值，但近期香蕉產能過剩，正是價格親民，可以大快朵頤的好時機。

為推廣台灣香蕉和香蕉的衍生產品，民進黨立委陳明文與多位立法委員，今(20)日上午10:00，在立法院康園餐廳前廣場，舉辦「香蕉的101種吃法」香蕉及香蕉料理品嘗展售活動。

行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、農委會主委林聰賢等人都出席活動。蘇嘉全希望除了政府之外，企業也能認購香蕉，並強調國人每天多吃一根香蕉，就可以讓香蕉價格回穩，蕉農得以溫飽。

他笑稱香蕉還有第102種吃法，那就是老一輩說的，吃香蕉皮可以治失戀。他建議常在議會被K的部會首長心情不好時，可以用香蕉皮打果汁，加蜂蜜來吃。(小編註)

行政院長賴清德致詞時也提到，香蕉除了有助減肥，其中的礦物質可以預防抽筋，此外還有幫助消化、抗氧化、防癌、抗老化等好處。

目前農委會收購的目標1000噸，已經達成600噸的目標，他要求再加碼購買200噸香蕉，總計收購1200噸。無論熟成或剛採收的香蕉都收購，以作為不同用途。

兩位院長和出席的立委們，也在星靚點花園飯店大廚指點下，當場試做以香蕉為主要食材的「香蕉鮮蝦春捲」。

心路基金會幸福工場展售香蕉蛋捲。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)

今天以實際行動聲援蕉農，並在現場設攤的，還包括義美食品公司(香蕉餅乾)、小紅帽 (手工香蕉)冰淇淋、嘉義農會與中埔鄉農會(新鮮香蕉販售)、旗山區農會(新鮮香蕉與香蕉乾)，以及心路基金會幸福工場(香蕉蛋捲)。

義美展示香蕉餅乾等產品。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)

小編註：台灣俗諺「失戀要吃香蕉皮」可不是隨便說說！蘋果曾報導，台灣研發團隊，因為俗諺啟發，把多數人視為廢棄物的香蕉皮，透過超音波冷萃出高濃度的「血清素前驅物」，作成可食的粉劑和飲品，強調可抗憂鬱及抑制食慾，2013年在瑞士日內瓦發明展奪下金牌。

另有媒體報導，一定要選綠皮香蕉。因為綠皮香蕉擁有最多血清素前驅物、轉化血清素更快，而黃皮香蕉只含有色胺酸、轉化血清素的時間較長。報導並指使用綠香蕉皮時不要加水打汁，顏色會變黑，最好加入牛奶打成汁，口感很好。

星靚點花園飯店的香蕉春捲。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)