另類淘金夢 瑞士下水道佈滿貴金屬

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 由瑞士聯邦環境局委託瑞士聯邦水科學和技術研究所(EAWAG)的研究發現，每年有近260萬歐元(約新台幣9,000萬元)的黃金和銀流入瑞士的下水道與汙水處理廠，可說是另類聚寶盆。

法媒《快訊週刊》(L’express)報導，有近43公斤的黃金與3000公斤的銀每年隨著各地的下水道流入汙水處理廠，若是將二種元素換算成金錢的話，就是各約新台幣4500萬元。這項經由EAWAG研究人員調查64個汙水處理廠後發現，這些黃金與銀的濃度在各地都不太一樣，有些地方濃度較高、有些則較低。

法媒《觀點報》(Le Point)引述《Francinfo》的報導表示，全世界五大煉金廠都在瑞士境內，而根據該研究團隊在64個汙水處理廠的追蹤發現，出現在下水道的黃金皆源自瑞士當地的製錶公司和黃金鍊金場，而銀則來自化學工廠和製藥廠。該團隊也發現，某些區域的黃金濃度不高，因此無法回收再利用，而在其他區域濃度較高就可以被篩洗利用。

EAWAG研究人員跟《Franceinfo》說，若要在源頭處攔截並回收這些珍貴的亮片，在執行上尚顯複雜也太過昂貴了。

《快訊週刊》接著報導，EAWAG研究團隊除了在下水道與汙水處理廠發現黃金與銀外，也發現其他元素的蹤跡，如重金屬釓(Gadolinium)、鈮(niobium)等其他有價值的元素，於是該團隊進一步研究這些元素是否會對環境造成汙染。該研究團隊指出，「相關濃度都未超標」，但對於其他未知的元素則有待進一步監控。