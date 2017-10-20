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另類淘金夢 瑞士下水道佈滿貴金屬

EAWAG研究團隊表示，下水道與汙水處理廠裡的化學元素皆沒有超標因此尚沒有汙染環境的疑慮，但對於其他未知的元素則有待進一步監控

By 林靜怡／綜合外電報導,台灣英文新聞－編輯
2017/10/20 11:32

圖片取自Pixabay網站

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 由瑞士聯邦環境局委託瑞士聯邦水科學和技術研究所(EAWAG)的研究發現，每年有近260萬歐元(約新台幣9,000萬元)的黃金和銀流入瑞士的下水道與汙水處理廠，可說是另類聚寶盆。

法媒《快訊週刊》(L’express)報導，有近43公斤的黃金與3000公斤的銀每年隨著各地的下水道流入汙水處理廠，若是將二種元素換算成金錢的話，就是各約新台幣4500萬元。這項經由EAWAG研究人員調查64個汙水處理廠後發現，這些黃金與銀的濃度在各地都不太一樣，有些地方濃度較高、有些則較低。

法媒《觀點報》(Le Point)引述《Francinfo》的報導表示，全世界五大煉金廠都在瑞士境內，而根據該研究團隊在64個汙水處理廠的追蹤發現，出現在下水道的黃金皆源自瑞士當地的製錶公司和黃金鍊金場，而銀則來自化學工廠和製藥廠。該團隊也發現，某些區域的黃金濃度不高，因此無法回收再利用，而在其他區域濃度較高就可以被篩洗利用。

EAWAG研究人員跟《Franceinfo》說，若要在源頭處攔截並回收這些珍貴的亮片，在執行上尚顯複雜也太過昂貴了。

《快訊週刊》接著報導，EAWAG研究團隊除了在下水道與汙水處理廠發現黃金與銀外，也發現其他元素的蹤跡，如重金屬釓(Gadolinium)、鈮(niobium)等其他有價值的元素，於是該團隊進一步研究這些元素是否會對環境造成汙染。該研究團隊指出，「相關濃度都未超標」，但對於其他未知的元素則有待進一步監控。
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