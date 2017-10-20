台大宿舍潑酸1死3傷 犯嫌自殘身亡

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）台灣大學宿舍今（20）日凌晨發生潑灑不明腐蝕性液體事件，造成1死3傷，其中死者為潑酸兇嫌，疑潑酸後自殘亡，另一名台大在校生重傷。台灣科技大學校方稍早證實，死者是該校碩士班畢業校友。

台北市警察局大安分局偵查隊長黃國師接受媒體採訪時表示，警方在今天凌晨接獲民眾報案指出，台大校園內發生一件死亡案件，初步了解是學生間因不明原因發生爭執，其中死者可能有潑灑強腐蝕性的液體，造成保全人員及在場另外兩名人員受傷。

行政院長賴清德今天也對此事件表示，台灣大學宿舍附近發生潑灑不明液體案，真的很令人遺憾；他要跟年輕的朋友說，真正愛一個人，應該要尊重對方追求幸福的權利，否則會讓整個情況更糟。

蘋果報導，一名23歲謝姓男學生全身大面積灼傷，傷勢最重，另一位台大學生及保全則遭波及灼傷。兇嫌則是在行兇後自刎，失血過多而在現場死亡。

台大學生凌晨在PPT板貼文，指校內聽到有尖叫聲。另根據臺大學生會臉書發布訊息得知，疑似是台大學生與嫌犯有感情問題，雙方在宿舍一樓爭吵，雖然宿舍的保全也在場勸阻，但是吵架過程中張姓學生潑出不明液體，引發這場悲劇。

有化學老師根據現場照片研判，液體濃度可能是PH1到2以下的強酸導致，「有可能是王水」，消息一出引起討論，網友們紛紛想起1998年的清大王水案，一名清大女研究生因感情糾紛自行以硝酸、鹽酸混合成王水，殺害研究所同學，事件當時轟動社會，犯案的女研究生後被退學並被判18年有期徒刑，2008年假釋出獄。