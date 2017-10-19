海外打拚好淘金？！1成7薪水與國內相當 不到3%翻倍

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）海外淘金夢，真的比較美？！根據1111人力銀行調查指出，若以「相同職務」而言，有8成2的企業會開出高於國內的薪資來吸引人才派駐他國，但其中僅有不到3%的海外工作薪資會高於國內一倍以上；另有1成7則坦言海外與國內薪資差距並不大。整體而言，海外薪資較高的企業，平均高出國內18.1%。

另外，受訪企業所開出的海外職缺地區以「中國大陸」(81.0%)為主，其次則是「越南」(14.2%)及「日本」(4.3%)，而所開出的海外職缺，多半集中在「基層主管」(31.5%)、「中階幹部」(29.9%)及「基層員工」(28.7%)三大類，平均派駐時間為25.2個月，大約為期兩年左右。

若想前往海外工作的求職者，至少需符合企業最重視的「語言條件/溝通能力」、「工作資歷」及「工作技能/專業性」等要件。而在企業所提供的福利當中，以「外派津貼」、「本人機票補貼」及「住房津貼」最能吸引外派人員。

1111人力銀行副總經理李大華表示，早年外派中國大陸及東南亞等地的台灣員工，不乏可領到3-4倍的台灣薪水，但隨著企業海外選才愈加嚴謹、台幹光環褪色以及國人赴海外工作意願大幅提升，說明外派人員薪資翻倍的榮景不再，企業高薪外派已是屈指可數，近年業界甚至出現平移調動，僅提供部份津貼之外派條件，提醒有意前往海外工作的求職者，宜更務實看待赴國外工作之經歷與期待。

而蔡英文政府上任力推「新南向政策」成效又是如何？調查發現有1成4的企業因此而調整海外經營策略，其中有將近半數的企業考慮把經營重心轉往東協國家。從交叉分析顯示，以企業規模在「100人以下」(56.8%)及「傳產製造業」影響較為顯著。

李大華建議，人才跨國移動雖然有助人才及技術交流，亦能將海外經驗帶入台灣市場，對產業發展極具助益。企業宜建立完整的輪調管道及回任機制，避免人才出走回不來或不想回來而導致就業市場供需失衡，耗損產業競爭力。