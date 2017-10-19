台北君悅酒店茶苑下午茶新菜色璀璨登場

台北君悅酒店繼六月份邀請MOF甜點師法蘭克‧米歇爾（Franck Michel）後，更於10月18至20日，請到甫於2015年獲頒MOF最佳甜點師的克里斯多弗‧何努（Christophe Renou）前來客座。首次造訪寶島的何努不僅與台北君悅酒店甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）合作規劃，自10月18日至11月19日於二樓茶苑下午茶獻上多樣新款甜點之外，亦在一樓Baguette禮品‧烘焙坊推出期間限定酒店獨家販售的「鳳梨邂逅柚子」蛋糕卷。

茶苑下午茶套餐新品／文青鳳梨

這個散發珍珠色光澤的蛋型甜點，下層以減糖並添加椰奶的蛋白霜為底，將其中凹陷處填入由台灣香水鳳梨、萊姆與香草籽製作而成的果醬後，上層填滿香草奶油餡並撒上現刨檸檬皮絲。一口咬下，從酥脆的外皮、酸甜的內餡、滑順的奶油到現刨檸檬皮絲的清香，層次分明卻又相輔相成的口感，是這款文青鳳梨的誘人之處。何努師傅說：「這是我在MOF比賽過程中根據主題發想出的作品，集結了味覺、視覺與嗅覺的享受，非常推薦。」

茶苑下午茶套餐新品／柑橘卡布捲一捲

這款看起來優雅，且嚐起來充滿味覺驚喜的作品。柑桔蛋糕塗上卡布其諾奶餡後捲成精緻小條，外面包覆黑巧克力圈，並在頂部添上金箔點綴呈現華貴氣息。甜而不膩的巧克力加上清爽的柑桔蛋糕，搭配香醇的卡布其諾奶餡，隨著每次咀嚼散發怡人口感，彷彿在鄉村午後享用咖啡，愜意安詳的度假氛圍。

茶苑下午茶套餐新品／焦糖紳士

法國常讓人充滿浪漫溫文的想像，焦糖紳士以充滿焦糖香氣的杜絲（Dulcey）巧克力為主角，以堆疊的層次與與入口即化的焦糖片與散發溫潤光澤的焦糖點綴，具體展現紳士舉手投足間散發的迷人丰采。

茶苑下午茶套餐新品／鹹點組合

除了由何努師傅設計的美味甜點外，為了取得味覺的平衡，鹹點也占了三層式下午茶套餐中相當重要的地位。台北君悅酒店廚藝團隊獻上發想自大福，模樣像豆腐的「酸奶漬煙燻鮭魚」，在切開象牙白酸奶鏡面外皮後，映入眼簾的是橙紅色煙燻鮭魚，搭配一旁的蜂蜜芥末醬，不僅具有繽紛的色彩，更帶來多變的味覺體驗。同時，一道將小明蝦自背部劃開並填上魚子醬加上芽苗點綴的小點，爽脆Q彈的口感在唇齒間迸發，讓人眼睛為之一亮。

此外，一個由竹炭粉與橄欖粉製成的黑色網片，依序往下是剖半的新鮮葡萄、紅酒凍、鴨肝與脆餅的小點，不僅以令人驚豔的精緻作工讓人印象深刻，濃郁鴨肝結合淡雅紅酒與清爽葡萄的多重口感，更教人意猶未盡。而廚藝團隊更豪邁獻上下午茶套餐中罕見的威靈頓鮭魚，切開金黃油亮的酥皮外表，只見翡翠綠的菠菜與珊瑚色的鮭魚相映成趣，讓人垂涎三尺，而那軟嫩濕潤且輕盈如詩的口感，更讓味蕾感受有如春日細雨中漫步的舒爽與清新。

Baguette 禮品 ‧烘焙坊獨家販售／「鳳梨邂逅柚子」蛋糕卷／7吋：NT$1,200／單片：NT$185

說到這款蛋糕卷，何努師傅帶著微笑，以認真的神情說：「在MOF的競賽過程中，某一次的主題，是『不能使用任何模具製作蛋糕』；當時我就是以這個作品通過那次測試，所以它對我來說有很重要的意義。另外，在我製作甜點的時候，我都盡可能地把當地時令的風味食材運用進去；台北君悅酒店的甜點主廚博豊安推薦我台灣的香水鳳梨，我嚐過之後覺得口感甜中帶酸，是非常適合作為甜點的水果。而為了要平衡鳳梨的滋味，我選用了柚子醬作為另一個主角；因為我覺得柚子的香氣不但讓鳳梨的味道突顯出來，更增加了清爽的口感。」這款「鳳梨邂逅柚子」蛋糕卷，是何努師傅往MOF榮耀之路邁進的功臣之一，也是首次來台客座的何努師傅獻給為台北君悅酒店特別創作的專屬甜點，僅於10月18日至11月19日於一樓Baguette禮品‧烘焙坊期間限定販售。

本次前來酒店客座的何努，除了選用有「巧克力界愛馬仕」之稱的法芙娜巧克力為主角製作各類甜點外，亦與台北君悅酒店執行甜點主廚博豊安共同規劃，為二樓茶苑下午茶推出酸甜誘人的「文青鳳梨」、結合巧克力與百香果的「巧香小姐」等新品項，亦將選用台灣聞名遐邇的鳳梨為原料製作甜點，於一樓Baguette禮品‧烘焙坊獨家販售「鳳梨邂逅柚子」蛋糕卷（7吋／NT$1,200）。身為史上最年輕的MOF甜點師，何努怎麼看待自己的作品？他說：「在口味上，我喜歡簡單純粹的美好，試著透過甜點，讓人們感到愉悅並回想起童年；而在美學上，我喜歡結構的完整，所以不論是分而食之或一人享用，都能感受到甜點呈現的樣貌──不論視覺或味覺，甜點都是一種享受。」