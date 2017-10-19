建立良性溝通平台 談原住民族狩獵經營管理

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局與原民會今(19)日辦理「原住民族狩獵經營管理共識座談會」，廣邀生態、動物保護、原住民族等各界專家分享經驗，透過政府機關、民間團體、學者、原住民族代表對話討論，建構理解對方的想法、化解歧見，共尋原住民族狩獵管理的共識。林華慶表示，對於自然資源共治，唯有不設底線、時限， 讓彼此充分發聲、理解，才有辦法建立符合需求的制度。

林務局長林華慶說，現代法令將野生動物利用納入管理後，原住民族狩獵議題受到社會各界探討與關注，也引發原住民傳統智識、慣俗的傳承與野生動物保育的諸多衝突，然而林務局與原住民擁有共同核心的價值就是「永續」，目前正積極和不同族群、部落交流對話，希望透過社會持續對原住民傳統文化的理解，協助原住民慣俗的狩獵活動，在組織健全的部落裡逐漸回歸自主管理模式，並融合原住民傳統的山林智慧和現代科學技術，共同治理台灣山林的自然資源。

林務局說，為讓與會者更能聚焦討論，會中邀請政治大學官大偉老師、達魯瑪克部落胡進德Wkolringa主席、中正大學浦忠勇老師，分享原住民族傳統領域研究的回顧與展望、狩獵文化與環境永續；師範大學王穎老師及台灣動物社會研究會陳玉敏主任，則闡述野生動物利用科學研究與族群、環境、動物倫理；而在具體可行層面，則由東華大學戴興盛老師、亞太地區人與森林中心David Gritten高階講師及Rejani Kunjappan高階培訓員、屏科大翁國精老師、台北大學張惠東老師分別從管理面、國外經驗、科學面、法律面分享觀點。

林局長進一步的說，今日的座談會只是翻開扉頁，未來將開啟更多對話，建立原住民族狩獵經營管理的良性溝通平台。隨著林務局展開原住民族狩獵示範計畫，帶入各界寶貴建議，林務局將盡力訂出符合原住民族狩獵文化與自然資源永續利用的健全管理新模式。