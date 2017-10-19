期交所赴芝加哥參加FIA Expo 2017 行銷臺灣期貨市場

臺灣期貨交易所(期交所)今年由蔡副總經理蒔銓率隊參加10月17日於美國芝加哥舉辦之全球期貨業年度盛會－FIA期貨暨選擇權展覽會(FIA Expo 2017)。期交所依例設攤參展，蔡副總經理並受邀擔任「亞洲交易所論壇」(Trading Asia Symposium)與談人，宣傳期交所最新發展成果，拓展海外商機。此外，亦參加全球集中結算組織協會(CCP12)特別年會。

FIA Expo 2017吸引數千位來自全球期貨業界人士與會，以及逾百家期貨交易所、期貨商及資訊廠商參展。期交所透過參展，面對面服務外資客戶，大力推廣期交所各項已取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)及美國證券交易委員會(SEC)核發相關許可之各項商品，並宣傳今年推出的新商品及新制度，包括美國標普 500 期貨與道瓊期貨兩檔境外指數期貨新商品，及盤後(夜盤)交易制度；此外，並參與論壇，與日本、韓國、新加坡、香港、馬來西亞及泰國交易所代表就亞洲市場商機及未來發展分享經驗並交換意見。FIA Expo大會方面，則由業者代表及學者專家從產業、市場及科技等層面，進行數十場座談會，探討全球市場發展趨勢、法規興革及金融創新等時事及關注議題。

期交所致力拓展海外市場不遺餘力，積極參加FIA Expo及外資論壇，主動行銷臺灣期貨市場及商品，對提昇我國期貨市場國際知名度及拓展外資市場，甚有助益。