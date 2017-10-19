中部首次試運行 自動駕駛小巴EZ10駛進彰化

(台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導) 彰化縣長魏明谷與喜門史塔雷克(7Starlake)總經理丁彥允共同出席19日於台北舉行的自動駕駛小巴EZ10媒體餐敘。魏明谷縣長表示，彰化擁有世界級的綠能資源，人口規模適中，作為以綠電驅動的自駕巴士測試場域和綠能智慧城市的示範區域非常適合。

魏縣長說，在彰化發展捷運路網，現實比較不可行，因為捷運成本很高，而彰化縣沒有那麼多的交通運量，如果改用以綠能驅動的自駕巴士，不但可以實現綠電的在地化應用，而且自駕巴士的彈性較高，可以依照隨時變化的運量需求動態即時調整班次和班距，就連路線也可以隨時調整，只要能夠管理好路權，自駕巴士的可靠度和乘坐體驗幾乎就和捷運和輕軌一樣。

丁彥允總經理補充，EZ10這輛自動駕駛Level 4 的自駕小巴因為技術成熟，在落地應用上不需要額外的基礎設施，因此在彰化縣府支持下，有了規劃的專用道路後即能在6至10個月間內完成車站建置與車隊測試，開始上路服務縣民。加上，彰化縣為全台綠能電網推廣最成功的縣市之一，智慧自駕小巴也更進一步連接此地方優勢，在車站設計將結合綠電認證與儲備能源的多重功能，發展完整的綠能智慧交通服務。

喜門史塔雷克說明，就彰化雙鐵接駁一案，喜門史塔雷克提出在田中市區僅需徵收1.45公里長的路段來建設高架專用道路，而當路線進到高鐵特定區後不需要額外土建成本即可直接使用現有道路。另外鐵路廊道需要的寬度為9公尺，自駕小巴規劃的寬度僅為6公尺。整體來看，總徵收面積上智慧自駕小巴的需要僅約鐵路支線的三成。施工上，相較於鐵路建設需要的機電基礎要求較高，智慧自駕小巴擁有很大的優勢包含施工費用以及完工年限。

為了宣導「綠能智慧產業與自駕小巴體驗」，彰化縣政府將於10月25日至29日在高鐵彰化站舉行EZ10試乘活動，歡迎民眾透過線上預約04-7282506#12王小姐(專線時間為上午9時至12時、下午1時30分至5時30分)共同參試運行活動。